Cvijanović: Konaković odmetnuti ministar koji je srozao BiH gdje god je stigao

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je Elmedin Konaković odmetnuti ministar koji govori isključivo u svoje ime, a ne u ime drugih naroda koji za njega nisu ravnopravni, već prepreka antidejtonskoj centralizaciji BiH.

"Ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković opet je promašio ne samo loptu, već i cijeli stadion. Niko ga više ne uzima za ozbiljno. I ovaj njegov nastup na konferenciji u Vašingtonu protekao je u istom maniru. Koja god da je tema, on priča o Miloradu Dodiku. Opsesija, noćna mora, štagod da je u pitanju, ali on niti zna, niti može dalje od toga", naglasila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je istakla da je Konaković i ovaj put sakrio stvarne terorističke prijetnje u BiH, a izmišljao nepostojeće.

Ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković opet je promašio ne samo loptu, već i cijeli stadion. Niko ga više ne uzima za ozbiljno. I ovaj njegov nastup na konferenciji u Vašingtonu protekao je u istom maniru. Koja god da je tema, on priča o Miloradu Dodiku. Opsesija, noćna… pic.twitter.com/iZMoMM4UVB — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) July 16, 2026

"Takođe je izmišljao i secesionizam kako bi prikrio antidejtonsku i unitarističku velikobošnjačku politiku. Kada je već govorio o terorizmu i urušavanju demokratskih institucija, mogao je reći da BiH živi u uslovima političko - pravnog terorizma u kojem neizabrani stranci donose zakone umjesto demokratski izabranih institucija", navela je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.

Ona je rekla da Konakovića, kao ministra, ne interesuje šta misle dva od tri konstitutivna naroda, niti ga interesuje šta piše u Ustavu i zakonima koje neprestano krši.

Cvijanovićeva je naglasila da je Konaković srozao BiH gdje god je stigao i da je u tome jedino dosljedan.

"On ne vjeruje u BiH i njene narode, već u neizabrane strance. On ne vjeruje u domaći dijalog, već u strani intervencionizam i tzv. bonska ovlaštenja. Ostaće upamćen kao ministar koji se borio da u BiH ostane čovjek koji je bezočno gazio njen suverenitet, ali koji je i pored Konakovićevog lobiranja morao da spakuje kofere", poručila je srpski član Predsjedništva BiH.