Vanredno stanje na sedam ostrva u Grčkoj

Sedam grčkih ostrva u Egejskom moru proglasilo je vanredno stanje zbog suše da bi sačuvali vodu, objavio je "Katimerini".

Sada se vlasti pitaju da li će sljedeće godine padati kiša da bi izdržavale hiljade turista koji opterećuju zalihe vode baš kada je lokalnom stanovništvu najpotrebnija.

Za ostrvo Astipaleja, u obliku leptira, u jugoistočnom Egeju, ovo je bila druga najsušnija sezona od 2020. godine.

"Kada bismo sakupili svu vodu koja se tokom godine sliva u kantu ili u lavabo, bila bi duboka 2,5 centimetra", rekao je gradonačelnik Nikos Komineas.

Vještačko jezero okruženo suvim brdima sa rijetkim niskim žbunjem, jedini je rezervoar vode na ostrvu izgrađen sredinom devedesetih godina.

Jezero koje snabdijeva vodom domaćinstva i navodnjavanje u priobalnom selu Livadi i glavnom turističkom gradu Hori, glavnom gradu ostrva, sada sadrži oko 150.000 kubnih metara, što je šestina njegovog kapaciteta za skladištenje.

Sa dnevnom potrošnjom od oko 900 kubnih metara tokom ljeta, to bi trajalo oko pet i po mjeseci.

Vlasti su u maju proglasile vanredno stanje sa vodom kako bi ubrzale izgradnju privremenog postrojenja za desalinizaciju sa dnevnim kapacitetom od 600 kubnih metara za Horu i blokirale navodnjavanje za poljoprivrednike u Livadiju kako bi zaštitile rezerve jezera do jeseni.

U primorskom selu Analipsi na istoku ostrva, uzgajivači ovaca i koza donose vodu da bi napunili rezervoare ili koriste vodu lošeg kvaliteta iz bušotina.

Na grčkim ostrvima instalirano je desetine energetski intenzivnih postrojenja za desalinizaciju.