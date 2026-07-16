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Oglasila se Bijela kuća: Tramp dolazi na finale Svjetskog prvenstva

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 22:20

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Огласила се Бијела кућа: Трамп долази на финале Свјетског првенства
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Predsjednik SAD Donald Tramp prisustvovaće finalu Svjetskog prvenstva između Argentine i Španije na stadionu Njujork - Nju Džersi u ned‌jelju, 19. jula, saopštila je sekretar za štampu Bijele kuće Kerolajn Livit.

"Radujemo se finalnoj utakmici i znam da se predsjednik raduje", rekla je Livitova novinarima.

Ona je dodala da će Trampovo prisustvo krunisati najgledanije, najbezbjednije i najuspješnije Svjetsko prvenstvo u američkoj istoriji.

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Livitova je istakla da ne zna da li je Tramp imao favorita u finalu, ali je ohrabrila novinare da ga pitaju.

"Sigurna sam da će on imati zabavan odgovor za vas", rekla je ona.

Američki predsjednik će takođe prisustvovati prijemu Fife sutra u Trampovoj kuli u Njujorku.

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Donald Tramp

Argentina

Španija

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

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