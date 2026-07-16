Oglasila se Bijela kuća: Tramp dolazi na finale Svjetskog prvenstva

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SAD Donald Tramp prisustvovaće finalu Svjetskog prvenstva između Argentine i Španije na stadionu Njujork - Nju Džersi u nedjelju, 19. jula, saopštila je sekretar za štampu Bijele kuće Kerolajn Livit.
"Radujemo se finalnoj utakmici i znam da se predsjednik raduje", rekla je Livitova novinarima.
Ona je dodala da će Trampovo prisustvo krunisati najgledanije, najbezbjednije i najuspješnije Svjetsko prvenstvo u američkoj istoriji.
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Livitova je istakla da ne zna da li je Tramp imao favorita u finalu, ali je ohrabrila novinare da ga pitaju.
"Sigurna sam da će on imati zabavan odgovor za vas", rekla je ona.
Američki predsjednik će takođe prisustvovati prijemu Fife sutra u Trampovoj kuli u Njujorku.
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