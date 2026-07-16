Autor:ATV redakcija
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Snažne eksplozije odjeknule su u četvrtak uveče u centru Dubaija, dok su iznad grada, prema izvještajima očevidaca, presretnuti projektili tokom obnovljenih iranskih napada na ciljeve u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Novinari Euronewsa koji se nalaze u Dubaiju javili su da su se u centru grada čule glasne eksplozije, uz navode o presretanju raketa iznad grada.
Najnoviji iranski napadi predstavljaju prve takve udare posle nekoliko mjeseci, nakon prekida vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i potpisivanja okvirnog sporazuma o okončanju rata sredinom juna.
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Samo nekoliko dana ranije Iran je pogodio dva broda iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Ormuskom moreuzu.
I pored više izjava svjedoka i snimaka koji su se pojavili na društvenim mrežama, vlasti Dubaija saopštile su da navodi o eksplozijama iznad grada nisu tačni.
ALERTE INFO : Une explosion a été signalée à Dubaï, pour rappel, hier dans la journée, des drones émiratis auraient été aperçus en train de bombarder l’Iran pic.twitter.com/UdwLRx8i08— InfoSudLiban (@InfoSudLiban) July 16, 2026
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