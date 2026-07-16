Logo

Lidija Vukićević: Nisam htjela da se skinem, što me koštalo uloga

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 20:14

Komentari:

0
Лидија Вукићевић: Нисам хтјела да се скинем, што ме коштало улога
Foto: Istagram

Glumica Lidija Vukićević je decenije svog života posvetila glumi, a nedavno se javno prisjetila svojih prvih karijernih koraka.

Kako je otkrila, iskrenost ju je skupo koštala, a svojevremeno je bila razlog gubitka uloge.

"Počeci su mi bili najteži, željela sam da se dokažem. U svom prvom intervjuu sam rekla: 'Ja sam glumica sa mozgom, to mi je bilo teško da dokažem'", rekla je Lidija Vukićević nedavno.

"Ljudi su me doživljavali kao zgodnu crnku, a ja nisam željela da me ocjenjuju po izgledu i da me osporavaju. Željela sam da steknem poštovanje i najvažnije mi je što sam to uspjela", dodala je.

Istakla je da je veoma striktna i istinu govori ljudima u lice.

Драгомир Деспић Десингерица

Scena

Crnogorci ponovo žele da zabrane Desingericu: Nastao haos u Budvi

"To me jeste koštalo kako u prijateljstvima tako i u poslu. Na primjer, ja odmah kažem reditelju šta neću da radim. Ne znam zašto me skeniraju dok još ni ugovor nisam potpisala, šta sam ja, roba?!", rekla je nedavno Lidija, koja je zbog svog stava izbačena iz čuvene serije malo pred početak snimanja.

"Bila sam veoma buntovna od svojih početaka i to me je koštalo mnogo uloga. Na primjer, serija "Vuk Karadžić". Iščitala sam svu literaturu, trebalo je da igram u toj seriji, urađen je kostim i na kraju nisam igrala jer sam bila direktna i rekla da to što su zamislili ne opravdava ulogu koju igram", otkrila je ona.

"Ne kažem da glumica ne treba da se skine. Naravno da treba. Ne prodajem paradajz na pijaci, pa sad kao neću da se skinem. Treba, ali kada lik ima opravdanje za to, jer se u tom slučaju to ne gleda kao pornografija, već je to sastavni dio lika. Ali ako se ide na to da se glumica skine i stavi na plakat ne bi li se publika privukla i dobili što više novca na tom filmu, e onda taj film sa mnom ne može da se rad", istakla je iskreno glumica, prenosi Alo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Lidija Vukićević

glumica

uloga

Komentari (0)

Više iz rubrike

Пјевач Драгомир Деспић Десингерица

Scena

Crnogorci ponovo žele da zabrane Desingericu: Nastao haos u Budvi

57 min

0
Џенифер Лопез позира фотографима по доласку на премијеру филма „Office Romance” у сриједу, 3. јуна 2026. године, у Лондону.

Scena

Poražavajuće vijesti za Dženifer Lopez

1 h

0
Глумац Милош Биковић

Scena

Miloš Biković otkrio kako je dobio nadimak "Biftek"

2 h

0
Смртовница Андрије Бајића пјевача

Scena

Drama na sahrani Andrije Bajića, žestoka svađa poznatih

3 h

0

  • Najnovije

20

42

Španija strepi pred finale: Jamal povrijeđen?

20

31

Automobili od siline udara letjeli u vazduh: Dvije osobe poginule u teškoj nesreći

20

23

Prijedorčanka pretukla dvojicu muškaraca: Iza rešetaka još dva mjeseca

20

18

Da li Banjaluka ima ijedno bezbjedno kupalište?

20

14

Lidija Vukićević: Nisam htjela da se skinem, što me koštalo uloga

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima