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Drama na sahrani Andrije Bajića, žestoka svađa poznatih

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 17:06

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Смртовница Андрије Бајића пјевача
Foto: Društvene Mreže

Pjevač Era Ojdanić burno je reagovao na izjavu svoje koleginice Milene Plavšić da se udalji od novinara, pa joj je javno zapretio.

Naime, njih dvoje najprije su se srdačno pozdravili na sahrani Andrije Bajića, gdje su sve vrijeme bili zajedno.

Međutim, u jednom momentu Milena se našalila sa kolegom, pa mu je poručila da se udalji od medija.

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Njega je to razbjesnilo, pa joj je najprije poručio da mu ne naređuje. Kako ga je Milena izignorisala i krenula ka kapeli, počeo je da viče na nju.

"Neću da idem. Imam šta da kažem. Eto vidiš, izaziva me moja koleginica Milena Plavšić da iznesem tajne stare 50 godina. Obukla bi još jednu crnu bluzu kad bih ja progovorio, ona će mene da uči... Vidite kako izgleda udovica", rekao je Era.

Podsjetimo, Era je danas bio na sahrani istaknutog umjetnika Andrije Bajića, gdje je rekao kako je bijesan na njegovu udovicu Malu Canu.

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On je otkrio kako je Bajićeva supruga htjela dva žita da se služe na parastosu.

"Cana se dogovarala sa popom na sahrani da budu dva žita. Da li je to u redu? Ja joj kažem: Cano, završili smo razgovor i spustim joj slušalicu. Koji je to sveštenik da to kaže", ispričao je Ojdanić.

(Telegraf)

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Era Ojdanić

Andrija Bajić

Mala Cana

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