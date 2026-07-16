Ovo je ime sina Anastasije Ražnatović: Podijelila emotivnu fotografiju

Foto: Instagram/printscreen

Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj dobili su prvo dijete i ispunila im se najveća želja.

Ova vijest iznenadila je mnoge širom regiona s obzirom da je ćerka folk dive Svetlane Cece Ražnatović uspješno skrivala trudnoću svih devet mjeseci. Anastasija je na svom Instagram storiju objavila emotivnu fotografiju uz opis: "Ilijan Gudelj". Anastasija Gudelj Ražnatović Porodila se u Španiji, gdje već nekoliko godina živi s fudbalerom Nemanjom Gudeljem, s kojim je u braku od 2023. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.