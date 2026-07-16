Ovo je ime sina Anastasije Ražnatović: Podijelila emotivnu fotografiju

Autor:ATV redakcija
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Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj dobili su prvo dijete i ispunila im se najveća želja.
Ova vijest iznenadila je mnoge širom regiona s obzirom da je ćerka folk dive Svetlane Cece Ražnatović uspješno skrivala trudnoću svih devet mjeseci.
Anastasija je na svom Instagram storiju objavila emotivnu fotografiju uz opis: "Ilijan Gudelj".
Porodila se u Španiji, gdje već nekoliko godina živi s fudbalerom Nemanjom Gudeljem, s kojim je u braku od 2023. godine.
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