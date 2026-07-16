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Kraj nelegalne trgovine gorivom: Potpisan ugovor o uvođenju sistema markiranja u BiH

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ATV redakcija
16.07.2026 13:06

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Крај нелегалне трговине горивом: Потписан уговор о увођењу система маркирања у БиХ
Foto: Istagram / Staša Košarac

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH danas je u Sarajevu potpisalo Ugovor sa izabranim Konzorcijumom za pružanje usluge obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva, čime je započeta realizacija jednog od najznačajnijih projekata u oblasti kontrole tržišta naftnih derivata u BiH.

Ugovor su potpisali ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac i predstavnik Konzorcijuma Riad Jazvin. Ceremoniji potpisivanja Ugovora prisustvovali su i otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Džon Ginkel, te predstavnici kompanija koje čine Konzorcijum.

Uspostavljanje sistema markiranja predviđeno je Pravilnikom o sistemu obaveznog označavanja (markiranja) tečnih naftnih goriva, koji je usvojio Savjet ministara BiH, a kojim se prvi put uvodi jedinstven sistem hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizel goriva.

Cilj uspostavljanja sistema je suzbijanje sive ekonomije i nelegalnog prometa goriva, sprečavanje zloupotreba i miješanja derivata nafte, zaštita potrošača od nekvalitetnog goriva, obezbjeđivanje fer tržišne konkurencije, jačanje inspekcijskog nadzora i unapređenje naplate javnih prihoda.

Košarac je istakao da je potpisivanjem Ugovora o pružanju usluge obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva u BiH napravljen važan iskorak ka uspostavljanju modernog, pouzdanog i transparentnog sistema kontrole tržišta naftnih goriva u zemlji.

- Uvođenjem sistema obaveznog markiranja dobijamo savremen mehanizam koji će doprinijeti bezbjednosti tržišta, boljoj zaštiti potrošača, većoj naplati javnih prihoda i jačanju fer i zakonitog poslovanja u sektoru naftnih derivata - izjavio je Košarac.

Predstavnik Konzorcijuma Riad Jazvin poručio je da će, na osnovu potpisanog Ugovora, u BiH biti uspostavljen moderan sistem nadzora tržišta goriva usklađen s najvišim međunarodnim standardima.

- U skladu s ugovorom, konzorcijum će u roku od 90 dana od dana potpisivanja uspostaviti i staviti u funkciju savremeni sistem za obilježavanje goriva zasnovan na visokosigurnosnoj tehnologiji - naveo je Jazvin.

Otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Džon Ginkel naglasio je da Sjedinjene Američke Države i BiH dijele snažno partnerstvo, koje raste i koje je utemeljeno na uzajamnom poštovanju, ekonomskoj saradnji i zajedničkoj viziji regionalne stabilnosti i prosperiteta.

- Američke kompanije žele doprinijeti ekonomskom razvoju BiH, a sve veći angažman američkih kompanija jača veze između naših zemalja. Današnje potpisivanje divan je primjer tog partnerstva u praksi. Sjedinjene Države s ponosom podržavaju američke kompanije poput Authentixa i njegovih lokalnih partnera, predvođenih kompanijom INSPEKT RGH, koje donose tehnologiju i stručnost svjetske klase na tržišta poput ovog - rekao je otpravnik poslova Ambasade SAD u BiH Ginkel.

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Staša Košarac

gorivo

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