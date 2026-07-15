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Stiže novi talas poskupljenja: El Ninjo ponovo diže cijene

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ATV redakcija
15.07.2026 18:09

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Прогноза Severe Weather Europe на којој се види планета Земља са утицајем Ел Нињо
Foto: Severe Weather Europe

Olakšanje na tržištu kafe bilo je kratkog vijeka. Klimatski fenomen El Ninjo ponovo podstiče rast cijena na svjetskim berzama, upozorila je Međunarodna organizacija za kafu (ICO).

Sve manje zalihe i nepovoljni izgledi za ovogodišnju žetvu ukazuju na to da bi visoke cijene mogle potrajati, dok se slični problemi istovremeno javljaju i na tržištu kakaoa.

Cijene ponovo krenule uzlaznom putanjom

Iako se očekivala stabilizacija tržišta, to se nije dogodilo.

Prema podacima ICO-a, srednji indeks cijena kafe u junu je iznosio 248,9 centi po funti, što predstavlja pad od 2,8 odsto u odnosu na maj. Međutim, već početkom jula cijene su ponovo naglo porasle.

Loše vremenske prilike pogurale su cijenu pojedinih vrsta kafe i do 350 centi po funti, što je među najvišim nivoima zabilježenim ove godine.

U samo jednom danu pojedine vrste kafe poskupjele su čak 15 odsto, što predstavlja najveći dnevni skok u posljednjih 26 godina.

El Ninjo i vremenski ekstremi stvaraju probleme

Glavni razlog novog rasta cijena su ekstremne vremenske prilike izazvane fenomenom El Ninjo, koji ozbiljno pogađa najveće svjetske proizvođače.

Posebno je pogođena brazilska savezna država Minas Žerais (Minas Gerais), najvažnije područje za uzgoj arabike (Arabica).

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Krajem juna ovu regiju pogodile su obilne kiše. Tokom sedmice koja je završena 28. juna količina padavina bila je gotovo 20 puta veća od istorijskog prosjeka, prenosi Bankar.

Zbog poplavljenih plantaža mehanizacija nije mogla da uđe na polja, kvalitet zrna je ugrožen, a žetva je usporena i dostigla svega 52 odsto, u poređenju sa 60 odsto u istom periodu prošle godine i petogodišnjim prosjekom od 55 odsto.

Nakon obilnih padavina uslijedio je potpuno suprotan scenario – početkom jula kiša je gotovo potpuno izostala.

Stručnjaci upozoravaju da ovako nagle promjene vremena ozbiljno ugrožavaju zasade kafe i mogu negativno uticati i na ovogodišnju i na narednu sezonu.

Strah od "Super El Ninja"

Meteorolozi procjenjuju da postoji oko 67 odsto vjerovatnoće razvoja takozvanog "Super El Ninja", koji bi mogao dodatno ugroziti cvjetanje stabala kafe.

Slabije cvjetanje znači i manju proizvodnju, odnosno manju ponudu na tržištu, što gotovo uvijek dovodi do rasta cijena.

Dodatni pritisak stvorili su i investitori na finansijskim tržištima, koji su reagovali na procjene da će ponuda biti ograničena.

Zalihe arabike na najnižem nivou

Međunarodna organizacija za kafu upozorava i na nastavak pada zaliha arabike.

Sertifikovane zalihe u skladištima američkih berzi tokom juna smanjene su za 13,3 odsto i pale na svega 410.000 vreća, što je najniži nivo od februara 2024. godine.

Prema ocjeni ICO-a, kombinacija niskih zaliha, nepovoljnih vremenskih prilika i kašnjenja žetve u Brazilu povećala je zabrinutost zbog ponude kafe u sezoni 2026/27.

Potrošače očekuje skuplja kafa

Ako se sadašnji trend nastavi, posljedice će uskoro osjetiti i potrošači širom svijeta.

Skuplja sirovina mogla bi da dovede do viših cijena kafe u prodavnicama i ugostiteljskim objektima, pa bi omiljena jutarnja šoljica mogla postati još veći udar na kućni budžet.

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El Ninjo

poskupljenje

Kafa

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