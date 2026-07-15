EU i dalje bez dogovora o novom paketu sankcija Rusiji

Neimenovani diplomata EU izjavio je da izaslanici EU nisu postigli dogovor o 21. paketu sankcija Rusiji.

Isti izvor navodi da su se izaslanici EU saglasili da zadrže gornju granicu cijene ruske nafte nepromijenjenom na nivou od 44,10 dolara po barelu do 23. jula.

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U međuvremenu, nastavljaju se diskusije o 21. paketu sankcija.

(Srna)