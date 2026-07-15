Šipovo međunarodno prepoznata turistička destinacija

Budućnost opštine Šipovo leži u razvoju privrede, ali i seoskog i drugih vrsta turizma. Poruka je to nakon sastanka premijera Srpske Save Minića i načelnika ove opštine Milana Kovača. Razgovarano je i o svim bitnim razvojnim opštinskim projektima, putnoj infrastrukturi i zapošljavanju.

Istaknuto je da je Šipovo otvoreno prema međunarodnim turistima, te da je Vlada u skladu s tim u prošloj godini, u okviru podrške ruralnom turizmu, podržala više od 90 korisnika.

"Najveći iskorak seoskog turizma, što je za pohvalu, je činjenica da je u ovoj godini prijavljeno 196 novih smještajnih kapaciteta. To je preko hiljadu kreveta", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Šipovo je međunarodno prepoznata turistička destinacija, u kojoj je vidljiva velika ekspanzija seoskog turizma. Zbog toga će Vlada nastaviti podržavati razvoj te lokalne zajednice.

"Posebno smo razgovarali o razvoju turizma koji sve više postaje naša osnovna privredna grana. Takođe, izrazili smo obostrano zadovoljstvo saradnjom na planu asfaltiranja lokalnih puteva", rekao je Milan Kovač, načelnik opštine Šipovo.

Republika Srpska Minić čestitao Draganu Krndiji: Poslije Beča odlučio da ulaže u svoju zemlju

Jedan od onih koji je prepoznao potencijale Šipova je Dragan Krndija koji se nakon 35 godina rada u Beču vratio sa suprugom u rodno Šipovo, gdje su kupili hotel u lošem stanju i renovirali ga.

Pozvao je ljude koji su u dijaspori da se vrate u svoj rodni grad jer i ovdje, kako je pojasnio, ima posla, može lijepo da se živi, a ko hoće da radi može baš da zaradi.