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Šipovo međunarodno prepoznata turistička destinacija

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 19:24

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Предсједник Владе Саво Минић у посјети Шипову
Foto: SRNA

Budućnost opštine Šipovo leži u razvoju privrede, ali i seoskog i drugih vrsta turizma. Poruka je to nakon sastanka premijera Srpske Save Minića i načelnika ove opštine Milana Kovača. Razgovarano je i o svim bitnim razvojnim opštinskim projektima, putnoj infrastrukturi i zapošljavanju.

Istaknuto je da je Šipovo otvoreno prema međunarodnim turistima, te da je Vlada u skladu s tim u prošloj godini, u okviru podrške ruralnom turizmu, podržala više od 90 korisnika.

"Najveći iskorak seoskog turizma, što je za pohvalu, je činjenica da je u ovoj godini prijavljeno 196 novih smještajnih kapaciteta. To je preko hiljadu kreveta", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Šipovo je međunarodno prepoznata turistička destinacija, u kojoj je vidljiva velika ekspanzija seoskog turizma. Zbog toga će Vlada nastaviti podržavati razvoj te lokalne zajednice.

"Posebno smo razgovarali o razvoju turizma koji sve više postaje naša osnovna privredna grana. Takođe, izrazili smo obostrano zadovoljstvo saradnjom na planu asfaltiranja lokalnih puteva", rekao je Milan Kovač, načelnik opštine Šipovo.

Драган Крндија

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Jedan od onih koji je prepoznao potencijale Šipova je Dragan Krndija koji se nakon 35 godina rada u Beču vratio sa suprugom u rodno Šipovo, gdje su kupili hotel u lošem stanju i renovirali ga.

Pozvao je ljude koji su u dijaspori da se vrate u svoj rodni grad jer i ovdje, kako je pojasnio, ima posla, može lijepo da se živi, a ko hoće da radi može baš da zaradi.

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Savo Minić

Šipovo

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