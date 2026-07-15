Bojan Minić: Hvala predsjedniku Dodiku, tražimo izvještaj MUP-a o nepravilnostima

Konobar Bojan Minić, koji tvrdi da je povrijeđen u u kontroli rada Policije Republike Srpske u noćnom klubu "Enigma", istakao je da traže izvještaj od MUP-a Srpske, kao i od resornog ministra Željke Budimira da se utvrdi ko je i gdje pogriješio u akciji.

Zahvalio se predsjedniku Miloradu Dodiku što ih je obišao.

"Ja sam samo časno radio. Hvala Dodiku što je došao na noge nama i izvinuo se. Mi ćemo dobiti izvještaj od unutrašnje kontrole i od ministra da se utvrdi ko je i gdje pogriješio", navodi Minić.

Minić se još jednom zahvalio predsjedniku Dodiku na izvinjenju i istakao da što se tiče bilo kakvih tužbi, tu će se još dogovoriti.

Republika Srpska Oglasio se MUP o događaju u Palama: Pokrenut unutrašnji postupak

"Dogovorićemo se da mi dobijemo svoju odštetu. Mirni protest ćemo obaviti da izkažemo nezadovoljstvo. Izvinjenje ćemo dobiti od MUP-a. Tražimo izvinjenje od ministra Budimira, i to je to. Mi smo došli samo da zaradimo", istakao je on.