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Dodik u Palama: U narednim danima utvrđivanje odgovornosti određenih struktura

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 19:07

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik razgovarao je u Palama sa osobama koje su se zadesile u noćnom klubu "Enigma", gdje je policija ranije ove sedmice kontrolisala rad, te istakao da će se u narednim danima utvrditi odgovornost određenih struktura.

"Ono što je ovdje veoma jasno je da policijska akcija nije bila usmjerena protiv običnih i poštenih ljudi koji su imali određenu štetu i sada je evidentno da je bilo određenih prekoračenja i upotrebe sile koja je bila neadekvatna prema jednom broju lica, a sam došao ovdje da razgovaram sa njima i izvinjavam im se za sve to", rekao je Dodik,

Istakao je da je dogovoreno da će se u narednim danima tačno utvrditi odgovornost određenih struktura i pojedinačnu odgovornost za svakog ko je eventualno učestvovao u svemu tome.

"Vidljivo je i oni su ukazali veoma racionalno na sav tok akcije, neke stvari sam tek sada saznao u razgovoru sa njima i oni me opredjeljuju da istrajem na traženju pravih činjenica i prave istine. Želim da pomognem ljudima da iz ovoga izađu. U policiju treba da imamo povjerenja, dese se uvijek nesrećni slučajevi i ovo je jedan sigurno nesrećan nesporazum koji ja želim da što prije saniramo kroz djelovanje samog sistema, utvrđivanja odgovornosti, a i kroz razgovor sa ljudima koji su oštećeni samo zato što si bili na tom mjestu u tom trenutku", rekao je Dodik.

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Ističe da će se sve utvrditi kroz dalje procedure.

"Njima se ponovo izvinjavam i želim potpunu stabilizaciju. Pale su za nas veoma važno mjesto. Želimo da se vrati povjerenje u policiju. Policija je nešto što čuva svaki naš miran dan. I uz ovu grešku koja se desila, koju ćemo utvrditi kroz procedure", ističe Dodik.

Istakao je da Policija Republike Srpske mora da bude perfektna i da čuva obične ljude, a da posjeduje nultu toleranciju prema kriminalitetu.

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Milorad Dodik

Pale

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