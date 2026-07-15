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"Milorad Dodik je spriječio širenje nadležnosti Suda BiH"

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 14:32

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Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da je predsjednik Milorad Dodik uspio da spriječi namjeru proširenja nadležnosti Suda BiH.

Kovačević napomenuo da je Dodik spriječio da bude formiran vrhovni sud koji bi natkrovio kompletno pravosuđe BiH.

"Milorad Dodik uspio je to da skine sa dnevnog reda. Pa je traženo da to ne bude vrhovni sud, nego da bude viši sud, koji bi bio isto što i vrhovni, samo bi se drugačije zvao. Pa je Milorad Dodik i to skinuo sa dnevnog reda i dobio saglasnost iz Sarajeva da se to skine sa dnevnog reda", podsjetio je Kovačević toko rasprave o Prijedlogu zakona o Sudu BiH.

Kovačević je naglasio da je Dodik obezbijedio da se samo radi o apelacionom odjeljenju čije sjedište treba da bude u Republici Srpskoj.

"I to je posao koji ćemo uspjeti da završimo na taj način, dakle odvajanje, izdvajanje apelacionog odjeljenja, njegovo premještanje sa sjedištem u Republiku Srpsku, bez bilo kakvog širenja nadležnosti Suda BiH i bez bilo kakvog zadiranja u jasne nadležnosti entitetskih sudova", istakao je Kovačević, prenosi Srna.

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Milorad Dodik

Ustavni sud BiH

Republika Srpska

Radovan Kovačević

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