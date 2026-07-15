Mala Cana objavila oproštajnu poruku: Jedan detalj sa smrtovnice Andrije Bajića šokirao javnost

Autor:ATV redakcija
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Svima je zapalo za oko da među ožalošćenima nisu navedene kćerke čuvenog muzičara
Objava o sahrani muzičkog doajena Andrije Bajića izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a prijatelji, kolege i poštovaoci pokojnog umjetnika u komentarima su porodici uputili izraze saučešća i riječi utjehe.
Ipak, mnogima je za oko zapeo jedan detalj.
U oproštajnoj objavi njegove supruge Male Cane nisu posebno spomenute kćerke pokojnog Andrije Bajića.
- Sa velikom tugom obavještavam porodicu, rodbinu, prijatelje, kolege, da će Andrija Bajić biti sahranjen 16. 07. 2026 na Novom groblju u 12:30 časova. Opelo počinje u 12:00 časova - poručila je pjevačica uz objavu smrtovnice na kojoj među ožalošćenim nisu navedene njegove kćerke.
Je li riječ o načinu na koji je sastavljeno obavještenje ili o ličnoj odluci, za sada nije poznato, niti se tim povodom oglasio bilo ko od članova porodice.
Poznato je tek da Mala Cana nije u dobrim odnosima s kćerkama pokojnog umjetnika.
Podsjetimo, vijest o smrti Andrije Bajića rastužila je brojne prijatelje i kolege s estradne scene, koji se od njega opraštaju emotivnim porukama i prisjećaju zajedničkih trenutaka. Preminuo je 7. jula u 89. godini života, a posljednji ispraćaj bit će održan 16. jula na Novom groblju u Beogradu.
(Avaz)
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