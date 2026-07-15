Nakon svađe komšinicu polila kiselinom, pa nasrnula motkom na nju

Djevojka (20) iz Vršca zadobila je povrede nakon što ju je komšinica poslije svađe polila kiselinom.

Drama se dogodila u ulici u Vršcu gdje ove dvije žene žive.

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– Dvije komšinice su se posvađale nakon čega je jedna od njih otišla kući po kiselinu za toalet i polila drugu. Kada je polivena žena pokušala da se odbrani, ova je nasrnula na nju motkom – kaže izvor Blica.

Djevojka je zadobila lake tjelesne povrede, a na lice mjesta odmah su izašli pripadnici policije.

Osumnjičena je odmah privedena. Međutim, utvrđeno je da je dugogodišnji duševni bolesnik zbog čega je prevezena u psihijatrijsku bolnicu.

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Protiv nje će biti podnijeta krivična prijava za nanošenje lakih tjelesnih povreda, a tužilaštvo će odlučivati da li će protiv nje pokretati postupak ili će izreći mere obaveznog liječenja.