Određen kućni pritvor optuženima u slučaju "Nadstrešnica"

Apelacioni sud u Novom Sadu je ponovo odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalima optuženima u slučaju "Nadstrešnica", nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i potvrdio optužnicu protiv njih.

Kućni pritvor je određen i ostalim optuženima Aniti Dimoski, Milanu Spremiću, Marini Gavrilović i Dejanu Todoroviću.

Drugostepeni sud je 13. jula objavio da je usvojio žalbu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i preinačio rješenje Višeg suda u Novom Sadu kojim je odbačen dio optužnice protiv Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića i potvrdio optužnicu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu.

Istim rješenjem vijeće Apelacionog suda im je produžilo mjeru zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora, koje mjere su bile na snazi u momentu donošenja pobijanog prvostepenog rješenja, rečeno je za Tanjug u tom sudu.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je u septembru prošle godine podiglo optužnicu protiv ukupno 13 osoba, dok je Viši sud u Novom Sadu krajem decembra iste godine optužio sedam osoba, a obustavio krivični postupak u odnosu na šest osoba, prenosi Tanjug.

Srbija Potvrđene optužnice u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu

U ovom krivičnom postupku su optuženi Jelena Tanasković, Goran Vesić, Anita Dimoski, Nebojša Šurlan za krivično djelo teško djelo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti, a Slobodan Naumović, Milan Jelkić, Ljiljana Milić Marković, Milan Spremić, Jasna Stojiljković Milić, Zorica Slavković Marjanović, Dušan Janković, Marina Gavrilović i Dejan Todorović zbog krivičnog djela teško djelo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim djelom nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova.

Prilikom pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine nastradalo je 16 osoba, a jedna je teško povrijeđena.