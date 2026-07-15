Nezapamćena tragedija: Izujedale ga ose dok je pomagao komšinici, preminuo u bolnici

Teška tragedija dogodila se juče u Beogradu nakon što je N.M. (39), suprug i otac troje djece, izgubio život nakon napada roja osa.

Kako piše Telegraf, on je nakon što su ga ose izujedale preminuo u Domu zdravlja.

Prema prvim informacijama, u utorak uveče mladića N.M. je napao roj osa, koje su ga izujedale po glavi i vratu. Njemu je pozlilo i odmah je prevezen u Dom zdravlja.

Ljekari su pokušali da pomognu nesrećnom mladiću, ali je on nažalost ubrzo preminuo. Tijelo je poslato na Institut sudske medicine, radi vršenja sudsko medicinske obdukcije.

On je bio čovjek zlatnog srca

"On je bio čovjek zlatnog srca, uvijek tu da pomogne. Kod njega smo svi mi iz ulice vozili kola na servis. Sinoć je samo htio da pomogne komšinici koja se tek porodila. Htio je da joj premjesti sto“, priča komšinica za Telegraf.

„Nije znao šta ga čeka u stolu“

Prema njenim riječima, niko nije ni slutio da se unutar njega sakrio čitav roj osa.

Dok ga je pomjerao, ose su krenule na njega. Ujele su ga više puta, pravo po glavi i vratu. U trenutku mu je pozlilo. Odvezli su ga u Dom zdravlja, nadali smo se da će ga spasiti, a onda je stigla ta strašna vijest.

"Njegovo najmlađe dijete treba ove godine da krene u prvi razred", dodaje komšinica.

Smrt nakon uboda

Smrt nakon uboda osa najčešće je posljedica teške alergijske reakcije (anafilaktičkog šoka), koja može da se razvije veoma brzo. Međutim, uzrok smrti u ovom slučaju biće poznat tek nakon obdukcije, pa za sada nije poznato da li je upravo alergijska reakcija dovela do fatalnog ishoda.

Ljekari upozoravaju da osobe koje poslije uboda razviju otok jezika ili grla, otežano disanje, vrtoglavicu ili gubitak svijesti moraju odmah da potraže hitnu medicinsku pomoć.