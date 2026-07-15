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Pala „desna ruka“ narko bosa: Cinco pred sudom zbog šverca više od sedam tona kokaina

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ATV redakcija
15.07.2026 14:03

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Лисице на рукама женска рука
Foto: Pexel/Kindel Media

Albanska antikorupcijska služba Spak završila je istragu protiv kriminalne organizacije kojom je rukovodio Ermir „Cinco“ Ndreaj, Albanac nastanjen u Antverpenu, poznat i kao “desna ruka” narko-bosa Sanija al Murde.

Zajedno sa još 14 osumnjičenih, moraće da se pojavi pred sudom zbog šverca nekoliko tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Inače, Cinco je već skoro godinu dana u zatvoru u Albaniji.

Prema navodima Spak-a, Ermir „Cinco“ Ndreaj (44) rukovodio je kriminalnom grupom koja je 2020. godine iz Južne Amerike krijumčarila velike količine kokaina u Evropu.

Istraga, koja se u velikoj mjeri oslanja na dokaze iz dešifrovane komunikacijske platforme Skaj ECC, pokazuje da je grupa prenijela 7.261 kilogram kokaina, 590 kilograma hašiša i 275 kilograma kanabisa. Kokain je stizao u luke Antverpen i Roterdam, dok su ostale droge uvožene iz Maroka preko Španije. Same optužbe nisu iznenađenje: Cinco se već godinama smatra jednim od ključnih figura narko-miljea u Antverpenu.

Dosije “Kokvas”

U februaru ove godine osuđen je na 12 godina zatvora u federalnom narko-dosijeu „Kokvas“, gdje je označen kao desna ruka Sanija „Shade“ al-Murdaa. Grupa je uvozila velike količine kokaina, često prožetog u druge materijale, a organizovali su i „kokainske laboratorije“ u kojima su kolumbijski „kuvari“ izdvajali drogu iz nosača.

Život u Albaniji

Ermir Ndreaj i njegova supruga Elira, pravnica školovana u Belgiji, godinama su živjeli u Antverpenu, gdje su vodili kozmetički salon. Kada je shvatio da mu je policija na tragu, preselio se u Tiranu. Tamo je otvorio megadiskoteku Cinco Kavali u Draču, luksuzni restoran Savoy Garden u elitnom kvartu Deliorgji, kao i poznati kozmetički institut Clinique Cinque.

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Albansko zakonodavstvo ne dozvoljava izručenje sopstvenih državljana, pa je Cinco vjerovao da je tamo bezbjedan. Međutim, Spak ga je prije skoro godinu dana uhapsio i od tada je u pritvoru. Njegov zahtjev da zbog bolesti kućno izdržava pritvor je odbijen. Sada je objavljeno da je istraga završena i da će 15 osumnjičenih, uključujući i Cinco-a, biti izvedeno pred sud.

Ko je Sani al-Murda

Inače, Sani al Murda, jedan od vođa škaljarskog klana, osuđen je prije par mjeseci na 15 godina zatvora zbog međunarodne trgovine kokainom. Al Murda je osuđen kao vođa kriminalne organizacije zajedno sa još 22 osobe u jednoj od najvećih istraga ikada o krijumčarenju kokaina, koju su belgijska policija i pravosuđe započeli još 2020. godine u saradnji sa istražnim organima Francuske i Holandije.

Prema dokazima koji su prezentovani na suđenju u Belgiji, kriminalna grupa kojom je rukovodio Al Murda je u Evropu preko Južne Amerike uvezla i distribuisala više tona kokaina, koji je krijumčaren u kamionima građevinskih firmi čiji su vlasnici bili neki od optuženih.

(novi.ba)

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