Preminuo bivši fudbaler Bundeslige

Nekadašnji napadač Ajntrahta iz Frankfurta, Markus Bajerle, preminuo je u 54. godini, saopštio je njemački klub u srijedu ujutru.

Bajerle je u Frankfurt stigao u zimu 2003. godine i postao jedan od miljenika navijača tokom perioda u kojem je klub dva puta izborio plasman u Bundesligu. Bio je akter čuvene pobjede protiv Rojtlingena (6:3) u posljednjem kolu sezone 2002/03, kojom je osiguran povratak u elitni rang, a dvije godine kasnije postigao je i ključni gol u odlučujućem trijumfu nad Burghauzenom (3:0).

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Tokom boravka u Ajntrahtu, Bajerle je odigrao 52 utakmice, postigao 13 golova i zabeležio pet asistencija. Prije dolaska u Frankfurt, nastupao je za Štutgart Kikers, Duizburg i Hanzu iz Rostoka. Profesionalnu karijeru završio je 2007. godine u Darmštatu 98.

Nakon povlačenja iz profesionalnog fudbala, Bajerle je ostao aktivan u sportu kao igrač-trener u amaterskom klubu SV Dortelvajl. Živio je u Bad Vilbelu, u blizini Frankfurta.

Uzrok smrti Markusa Bajerlea za sada nije objavljen. Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje djece.

(telegraf)