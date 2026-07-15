Simptomi kod uboda ose koje ne smijete da ignorišete: Mogu biti pogubni

Kod osobe koja je alergična na ubod ose, potrebno je svega deset do petnaest minuta da se situacija prilikom uboda pretvori u alarmantu.

Kod devet od deset ljudi ostane crvena kvrga koja svrbi dva dana i to je sve. Problem je što ta deseta osoba često i ne zna da spada u nju, dok se ne desi prvi put.

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Julsko popodne, roštilj u dvorištu, sok u ruci. Osa uleti u čašu, gutljaj, ubod u usta ili grlo. Tu se priča mijenja. Otok na tom mjestu umije da zatvori disajni put i kod osobe koja nikada nije bila alergična. Zato razlika između obične i opasne reakcije nije uvijek u tome ko ste, već gdje vas je ubola.

Kada ubod ose postaje hitan slučaj

Obična reakcija je lokalna. Bol nekoliko sekundi, pa crvenilo, otok veličine oraha i svrab. To traje jedan do dva dana i smiruje se samo. Ni led ni krema tu ništa dramatično ne mijenjaju, samo vam bude prijatnije. Ako otok naraste do veličine dlana, to je jaka lokalna reakcija, neprijatna ali i dalje nije životno opasna.

Sasvim druga priča je kad simptomi krenu daleko od mjesta uboda. Tada tijelo reaguje na cijelom nivou i sat počinje da otkucava.

Koji su simptomi anafilaksije poslije uboda ose?

Anafilaksija je nagla, teška alergijska reakcija cijelog tijela koja se javlja u roku od nekoliko minuta do sat vremena poslije uboda ose i može da ugrozi disanje i krvni pritisak. To je stanje koje traži hitnu pomoć, ne čekanje.

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Znaci koje nikada ne otpisujete kao prolazne su sljedeći:

koprivnjača ili crvenilo koje se širi po cijelom tijelu, ne samo oko uboda

otok usana, jezika ili grla i osjećaj knedle koju ne možete da progutate

otežano disanje, sviranje u grudima ili promukao glas

vrtoglavica, ubrzan puls, hladan znoj ili osjećaj da ćete se onesvijestiti

grčevi u stomaku, mučnina ili povraćanje ubrzo poslije uboda

Dva ili više ovih znaka zajedno znače da odmah trebate pozvati Hitnu pomoć. Ako neko ko je već imao tešku reakciju nosi autoinjektor sa adrenalinom, primjenite ga odmah, jer se svaka minuta računa. Prema smjernicama zdravstvenih organizacija poput Svjetske zdravstvene organizacije o anafilaksiji, adrenalin je prvi i najvažniji korak, a antihistaminik i kortikosteroid dolaze tek poslije njega.

Šta da uradite u prvih pet minuta

Izvadite žaoku ako je vidite, ali kod ose je često nema jer osa ne ostavlja žaoku kao pčela. Ne stežite mjesto prstima da ne biste istisnuli još otrova. Operite ubod vodom i sapunom, pa stavite hladan oblog na dvadesetak minuta da smirite otok. Kod obične reakcije to je dovoljno.

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Najveći problem nije sam ubod, već čekanje da vidite hoće li proći. Ako je osa ubola u usta, jezik ili grlo, ne igrate na to. Odmah tražite pomoć, jer se otok tu širi ka disajnom putu. Isto važi ako vas je izbo roj osa odjednom, jer količina otrova tada raste.

Ljude koji su jednom imali alergiju na ubod ose ljekar obično uputi na testiranje i propiše autoinjektor koji nose sa sobom ljeti. To nije pretjerivanje. Kod njih druga reakcija zna da bude teža od prve, pa je bolje imati adrenalin u torbi nego ga tražiti dok sat otkucava. Ako sumnjate da spadate u tu grupu, razgovarajte sa svojim ljekarom prije sezone roštilja.

(Krstarica)