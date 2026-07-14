Opekla vas je meduza na moru? Ljekar otkriva šta nikako ne smijete da radite i kako da ublažite bol

Opekotina od meduze može izazvati jak bol, peckanje i neprijatne simptome, ali prva pomoć je presudna. Ljekar objašnjava kako pravilno tretirati mjesto uboda, šta nikako ne treba raditi i kada je neophodno potražiti medicinsku pomoć.

Mjesto koje je opekla meduza treba isprati slanom vodom, ukloniti žarne ćelije koje je meduza ispustila i staviti led, izjavio je za RIA Novosti ljekar Jurij Bulatov.

"Ako vas je opekla meduza, prvo što treba da uradite jeste da isperete mjesto opekotine slanom vodom. Ne smije se ispirati slatkom vodom, jer će to pogoršati neprijatne simptome. Zatim treba ukloniti ostatke žarnih ćelija koje je meduza ispustila, a u kojima se nalazi toksin. To možete uraditi tankim komadom plastike, na primjer, bankovnom karticom, ili istrljati mjesto opekotine grubim frotirskim peškirom. Može pomoći i pinceta", rekao je Bulatov.

Ako je peckanje jako, može se staviti kesica sa ledom, prethodno umotana u tanku tkaninu, nastavio je on. Po potrebi može se uzeti antihistaminik. Poslije opekotine važno je piti više vode, ne dodirivati i ne trljati oštećeno mjesto, savjetovao je ljekar. Osim toga, ne preporučuje se boravak na direktnom suncu, dodao je ljekar.

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"Svi simptomi najčešće prolaze u roku od nekoliko sati, ali ako dođe do pogoršanja opšteg stanja ili pojave alergijske reakcije, obavezno se obratite ljekaru", naglasio je Bulatov.

Ljekar je istakao da otrovne meduze mogu da opeku još oko mjesec dana nakon uginuća. Prema Bulatovljevim riječima, neoprezni kupači na to često zaboravljaju.

Iako je meduza uginula, njene žarne ćelije mogu još neko vrijeme da ostanu aktivne, pa može da vas opeče ako je dodirnete na plaži, nagazite ili dođete u kontakt sa njenim otkinutim pipcima koji plutaju morem i često se uopšte ne primjećuju. Zato opasnost ne predstavljaju samo žive meduze, već i mrtve jedinke izbačene na obalu ili one koje plutaju u moru.

Meduze su sve češća pojava u Jadranu

Meduze su prirodni stanovnici Jadranskog mora, ali naučna istraživanja pokazuju da su u pojedinim dijelovima Jadrana (Tršćanski zaliv, obala srednje i južne Dalmacije, kao i Boka Kotorska) posljednjih decenija zabilježene češće i brojnije pojave ovih organizama.

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Na njihovu brojnost utiče više faktora, među kojima su zagrevanje mora, morske struje, količina hranljivih materija i promjene u morskom ekosistemu. Iako većina meduza koje se sreću u Jadranu nije opasna po život, njihov ubod može izazvati jak bol, crvenilo, otok i neprijatne kožne reakcije, zbog čega stručnjaci savjetuju da ih ne dodirujete, čak ni kada su izbačene na obalu ili djeluju uginulo.

Kada ubod meduze zahteva hitnu medicinsku pomoć

Iako većina opekotina od meduze ne ostavlja trajne posljedice i simptomi se povlače poslije nekoliko sati ili dana, u pojedinim slučajevima neophodno je odmah potražiti ljekarsku pomoć. To se posebno odnosi na pojavu otežanog disanja, jakog otoka lica, usana ili grla, nesvjestice, izražene vrtoglavice, ubrzanog rada srca ili ako je ubod zahvatio veliku površinu kože. Poseban oprez savjetuje se kod djece, starijih osoba, hroničnih bolesnika i osoba koje su sklone alergijskim reakcijama.

(rt balkan)