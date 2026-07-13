Naučnici otkrili koliko treba da traje popodnevno drijemanje

Naučna istraživanja preporučuju kratak san tokom dana kako biste bolje obavili popodnevne zadatke i povećali produktivnost.

Tako da, drijemka je odličan način da povratite energiju dok ne popravite raspored spavanja.

Kako "pravilno" drijemati?

- Kada spavate duže od 30 minuta, teže je da se razbudite, uglavnom tada imate osjećaj omamljenosti u odnosu na buđenje iz lakšeg sna - govori dr Safia Kan, specijalista za poremećaje spavanja.

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Dakle, prema savjetu stručnjaka drijemka treba da bude kratka, odnosno da ne traje duže od 30 minuta. Kan naglašava da vam nije potrebna snažna drijemka da biste normalno funkcionisali ako imate zdrav raspored spavanja, ali je i u tom slučaju to povremeno korisno.

Smatra se da je najbolje vroijeme za spavanje tokom dana, ili u toku jutra, ili rano popodne, jer nas cirkadijalni ritmovi čine sklonijim dubokom snu kasnije tokom dana. Takođe, prethodno treba izbjegavati kofein, šećer i masnu hranu.

(NovostiMagazin)