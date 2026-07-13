Crne tačke u Semberiji odnose živote

Duži pravac, veća brzina, vožnja u alkoholisanom stanju, trenutak nepažnje dovoljan da sve nestane u jednom trenu. Spomenici pored puta na dionici na kojoj smo bili to i potvrđuju. Vozi se brzo kažu i mještani.

"Gužva je izjutra kada idu na posao jer ja živim tu pored puta, kad idu na posao u rudnik to se stvori gužva, to je tutnjava da Bog sačuva, tad treba radari da rade. Voze li brzo? Ih voze jašta... Dvoje je poginulo ispred naše kuće....Tad treba da kontrolišu", kažu građani.

"Pa sada u ovom ljetnom periodu ima gužve, poprilično je velika gužva i ljudi voze brzo zato što se opuste, dosta je pravca, dosta dobar asfalt, a onda i najčešće ne poštuju ove saobraćajne znakove ni radare, tako da se baš često dešava na ovom pravcu u Suvom Polju i Ravnom Polju se najčešće dese ovi udesi".

"Brza vožnja najgora je, ova djeca što nastradaju to je stvarno sve do nepažnje...i alkohol je u pitanju ne bi ovo ništa ovoliko bilo, eno kod nas u komšiluku u Trnovi dijete ostaće invalid do života", dodaju građani.

Nekoliko je putnih pravaca na području koje pokriva PU Bijeljina koje su tzv.crne tačke saobraćaja.

Dionica puta na kojoj se nalazimo jeste magistralni put Bijeljina-Suvo Polje-Ugljevik-Tuzla i upravo ovo je jedna od onih crnih tačaka u Semberiji gdje se i događa najveći broj saobraćajnih nesreća sa posljedicama po lica

Godinama upravo ova dionica odnosi najviše života. Stalne su kontrole i apeli na vozače, ali nerijetko vozači za njih nemaju sluha.

"Nalazimo se na magistralnom putu Bijeljina-Suvo Polje-Ugljevik- Tuzla, inače ovaj dio puta u prethodnom periodu desio se najveći dio saobraćajnih nezgoda sa posljedicama po lica i možemo da kažemo da je ovo najopasnija dionica saobraćajnog puta u nadležnosti policijske stanice za bezbijednost saobraćaja Bijeljina. Kao što vidite kolovoz je u dobrom stanju, duž kolovoza je dosta pristupnih puteva nižeg ranga koji se krštaju sa magistralnim putem ali i dosta dionica sa pravim dijelom puta koji omogućavaju vozačima da na njima razviju i veću brzinu od one koja je propisana", rekao je Vladimir Jović, inspektor za vršenje uviđaja PSBS Bijeljina.

Stanje bezbjednosti saobraćaja je zadovoljavajuće u ovoj godini . Analizom terena i uzroka sprovode se i različite akcije, a pokreću se i inicijative za postavljanje stacionarnih radara kako bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda, kažu u PU Bijeljina.

"Evidentirano je ukupno 677 saobraćajnih nezgoda što je za 9,2% više nego u istom periodu prošle godine, sa nastradalim licima evidentirano je 137 saobraćajnih nezgoda, od čega sa poginulim sa 4 nezgode u kojima su 4 lica smrtno stradala", rekao je Perica Trifković, načelnik sektora policije u PU Bijeljina.

Policijski službenici policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina vrše kontrole regulisanja saobraćaja na oko 90km magistralnih puteva, 52 km regionalnih puteva i 258km lokalnih i nekategorisanih puteva. Pravci Bijeljina –Brčko u mjestu Vršani, prema Pavovića mostu i prema graničnom prelazu Rača, te pravac Bijeljina –Tuzla i ovo su najprometnije putne komunikacije na sjeveroistoku RS.