Ovo je djevojka koja je poginula u teškoj nesreći u Crnoj Gori: Najavljivala vjeridbu, sa sestrom išla na more

U teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori poginula je Jovana S. (21) iz niškog sela Vrtište.

Vijest da je Jovana nastradala u Crnoj Gori ožalostila je mještane ovog niškog sela.

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U njenoj porodičnoj kući danas nije bilo nikoga a prema svjedočenju komšija, majka nastradale djevojke je otišla u Crnu Goru dok su djed i baba takođe bili odsutni.

– Jovana je završila srednju školu ” 12. februar” u Nišu. Zaposlila se u jednoj kladionici u gradu, bila je u dugoj vezi, najavljivali su vjeridbu. Na more je otišla sa mlađom sestrom, trebalo je da se sada vrate kući ali eto, zadesila ih je zla sudbina – kaže jedan mještanin Vrtišta.

Kako dalje kažu, mnogo su ih pogodile okolnosti njene smrti.

– Kakva je to pravda, vjerovatno se pomolila, zapalila svijeću, ne sluteći šta je čeka. Sudbina, šta li je, kažu vozač je bio umoran. Pa možda je i njega gazda natjerao da vozi u takvom stanju, ne možemo unaprijed nikog osuđivati. Žalosno je što je Jovana to platila glavom – zaključuje komšija stradale djevojke, a piše Nova.

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hrhrKako je saopštila Uprava policije Crne Gore, nesreća se dogodila oko 13.10 časova, kada je mini-bus, koji se kretao iz pravca Nikšića, udario u kamenu kosinu sa desne strane kolovoza, nakon čega se prevrnuo.