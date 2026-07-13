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Mladić brutalno pretukao djevojku, prijeti mu do pet godina zatvora

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 12:53

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv M.T. (24) zbog premlaćivanja svoje djevojke Z.D. koju je davio i izudarao šakama nanijevši joj teške povrede.

Trebinjcu je na teret stavljeno nanošenje teških tjelesnih povreda, za koje je zaprijećena kazna od jedne do pet godina zatvora.

U optužnici se navodi da se sve odigralo u noći između 28. i 29. aprila u stanu u kojem su boravili.

”Nakon krađe verbalne prepirke sa svojom djevojkom Z.D. optuženi je istu više puta udario otvorenim i zatvorenim pesnicama u glavu, vrat i tijelo, te joj rukama stistkao vrat”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je djevojci nanio otoke i podlive na glavi i očnim kapcima. Zatim krvne podlive na vratu, praćene prelomom četvrtog i petog vratnog pršljena bez oštećenja kičmene moždine, i podliv trbuha.

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Tagovi :

Trebinje

teške tjelesne povrede

Optužnica

pretukao djevojku

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