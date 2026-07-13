Uhapšen Banjalučanin, osumnjičen za krađu nakita, novca i telefona iz privatne kuće

Vedran Nikodinović (45), višestruki prestrupnik iz Banjaluke, uhapšen je zbog sume da je iz privatne kuće ukrao zlatni nakit, novac i mobilne telefone.

U PU Banjaluka navode da je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa.

”Lice je osumnjičeno da je tokom noći između 7. i 8. jula iz porodične kuće u Banjaluci ukrao zlatni nakit, novac i mobilne telefone. Operativnim radom policijski službenici su pronašli i oduzeli ukradene predmete”, saopštila je PU Banjaluka.

Kako saznajemo pronađena su dva prstena i dva mobilna telefona.

”Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv V.N. će biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu”, navodi se u saopštenju.

Inače, Vedran Nikodinović je u više navrata hapšen i procesuiran zbog raznih krivičnih djela, mahom imovinskih delikata, ali i zbog zloupotrebe narkotika.