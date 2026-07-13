Banjalučani uhapšeni jer su na svadbi pucali iz automatskih pušaka!

Banjalučani V.Š. i Lj.J. uhapšeni su zbog sumnje da su pucali iz automatskih pušaka na svadbenom veselju u Bistrici kod Omarske!

Banjalučani V.Š. i Lj.J. uhapšeni su zbog sumnje da su pucali iz automatskih pušaka na svadbenom veselju u Bistrici kod Omarske!

U PU Prijedor navode da su obojica osumnjičeni da su počinili krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno posjedovanje oružja, odnosno automatskih pušaka.

”U PU Prijedor 12. jula prijavljeno je da su dvije osobe prethodni dan na svadbenom veselju u mjestu Bistrica u Omarskoj upotrijebili automatsko vatreno oružje ispalivši više hitaca u vazduh. Uviđajem na licu mjesta i preduzetim mjerama i radnjama pronađene su i oduzete dvije automatske puške, 460 metaka kalibra 7,62mm i dvanaest čaura”, saopštila je PU Prijedor.

Dodaju da je u toku rad na kompletiranju predmeta nakon čega će protiv osumnjičenih V.Š. i Lj.J. biti podnesen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru.