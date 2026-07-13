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Velika akcija FUP-a u Sarajevu: Pronađeni kalašnjikov, raketni bacač, bombe, kokain

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ATV redakcija
13.07.2026 08:46

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Велика акција ФУП-а у Сарајеву: Пронађени калашњиков, ракетни бацач, бомбе, кокаин
Foto: ATV BL

U akciji FUP-a kodnog naziva "Olimp" na području Kantona Sarajevo pronađena je veća količina droge, oružja i eksplozivnih sredstava, dok je jedna osoba uhapšena, a za drugom će biti raspisana potraga.

Kako je saopšteno iz FUP-a, akcija je realizovana 10. jula pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a u vezi s dokumentovanjem krivičnih djela "Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga" i "Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija".

Postupajući po naredbi Opštinskog suda u Sarajevu, policijski službenici FUP-a izvršili su pretres osobe inicijala A. S. (1992), kao i stambenih i pomoćnih objekata te putničkog automobila koje koristi.

Tokom pretresa pronađeno je i privremeno oduzeto oko 4,5 kilograma materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu Kanabis, oko 400 grama materije koja asocira na kokain, pet litara amfetaminskog ulja i približno 30 litara metanola, koji se zajedno s amfetaminskim uljem koristi u proizvodnji opojne droge amfetamin.

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Policijski službenici pronašli su i privremeno oduzeli jedan ručni raketni bacač "Zolja", četiri ručne bombe, jednu automatsku pušku, četiri okvira i oko 400 komada municije, kao i vage za precizno vaganje, opremu za vakuumsko pakovanje, mobilne telefone i druge predmete koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem navedenih krivičnih djela.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio navedena krivična djela, A. S. je uhapšen te je nakon kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, predat u daljnju nadležnost Kantonalnog tužilaštva KS.

Osoba inicijala E. I. (1989), koja se takođe dovodi u vezu s izvršenjem ovih krivičnih djela, trenutno se nalazi u bjekstvu, a FUP će za njom raspisati potragu.

Iz FUP-a su poručili da nastavljaju poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti s ciljem sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga na području FBiH.

(Kliks)

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Akcija Olimp

Akcija FUP

kokain

Droga

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