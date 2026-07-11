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Još jedna teška nesreća u Srpskoj: Sudar autobusa i automobila, pet osoba povrijeđeno

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 16:58

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

U mjestu Kamičani kod Prijedora danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali autobus i automobil "pežo", a prema prvim informacijama ima povrijeđenih.

Nesreća se dogodila oko 15.30.

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Iz PU Prijedor za Srpskainfo je rečeno da je za sada povrijeđeno pet osoba.

-Povrijeđena su dva putnika autobusa, vozač “pežoa” je zadobio teške povrede, a povrijeđeni su i suvozač i putnik automobila. Utvrđuje se stepen njihovih povreda – navode u policiji.

Više informacija biće poznato nakon uviđaja koji je u toku.

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Tagovi :

udes

Saobraćajna nesreća

Prijedor

Banjaluka

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