Veče kada se pale lile: Šta predstavlja ovaj stari običaj?

Veče uoči Petrovdana, 11. jula, u mnogim srpskim krajevima obilježava se paljenjem lila – jednog od najstarijih narodnih običaja koji je sačuvan do danas.

Lile su najčešće baklje napravljene od mlade kore divlje trešnje ili breze, koja se obmota oko štapa i zapali. Kada padne mrak, djeca i mladi nose zapaljene lile kroz sela i ulice, okreću ih iznad glave ili njima prave krugove od svjetlosti, dok se na trgovima, ispred crkava ili u dvorištima pale veće vatre oko kojih se okupljaju porodice i komšije.

Šta predstavlja paljenje lila?

Prema narodnom predanju, paljenje lila podsjeća na vrijeme kada su, nakon Hristovog raspeća, progonitelji pokušavali da zastraše prve hrišćane i apostole paleći vatre. Kasnije je ovaj običaj dobio novo značenje i postao simbol svjetlosti, vjere i pobjede dobra nad tamom. U narodnoj tradiciji vjerovalo se i da dim i plamen imaju zaštitnu moć – da čuvaju ljude, stoku i usjeve od bolesti, nepogoda i zlih sila.

Običaj je snažno povezan i sa završetkom Petrovskog posta. Paljenje lila označava kraj perioda uzdržavanja i svojevrsnu pripremu za veliki praznik Svetih apostola Petra i Pavla, koji se obilježava 12. jula.

Nekada su se lile pravile isključivo od prirodnih materijala koje su djeca sama sakupljala u šumi nekoliko dana prije praznika. Danas se u pojedinim mjestima i dalje neguje taj običaj, dok se u drugim organizuju zajedničke manifestacije na kojima se pale velike lile, održavaju kulturno-umjetnički programi, nastupi folklora i druženja mještana.

Iako se način obilježavanja razlikuje od kraja do kraja, simbolika je ostala ista – plamen lila predstavlja svjetlost, zajedništvo i očuvanje tradicije. Zato se ovaj običaj i danas smatra jednim od najprepoznatljivijih uvoda u proslavu Petrovdana i važnim dijelom narodnog nasleđa.