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"Istina o stradanju Srba biće u žiži svjetske javnosti"

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 16:09

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Саво Минић
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je, povodom međunarodne kampanje u Njujorku o temi "Upoznajte srpsko stradanje", da je istorijski epohalno to što će sva stradanja srpskog naroda biti u žiži svjetske javnosti, da se konačno čuje istina o stradanju Srba.

"Mjesto gdje se to dešava je izvor očiju i ušiju kada je u pitanju globalni svjetski medij, a sa druge strane institucionalno zbog sjedišta UN", naveo je Minić i napomenuo da su mnoge odluke donošene bez saglasnosti UN, dok mnoge nisu spriječili niti osudili.

Minić je naglasio da ova kampanja nije protiv bilo koga.

Kampanja Memorijalnog centra o stradanju srpskog naroda

"Mi se samo borimo za istinu i mislim da će ovo doprinijeti da to na dnevnoj bazi prati do četiri miliona ljudi", rekao je Minić.

Minić je izrazio uvjerenje da će poslije ovoga mnogi ljudi u svijetu shvatiti ko su Srbi, da je to jedan slobodarski narod, saopšteno je iz Memorijalnog centra Republike Srpske.

"Svi treba da znaju da se nepravda prema Srbima može ispraviti kada priznaju naše stradalništvo, našu nevinu žrtvu", rekao je Minić i istakao važnost toga što je uradio Memorijalni centar Republike Srpske koji je ujedinio arhivsku građu koja ima za cilj samo istinu.

"Mislim da je ovo pravo mjesto i vrijeme. Dobro je da se konačno čuje istina o srpskom narodu", dodao je Minić.

Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju "Upoznajte srpsko stradanje", kojom se prvi prvi put u istoriji u Sjedinjenim Državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda.

U okviru ove kampanje održava se pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o vjekovnom stradanju srpskog naroda, prenosi Srna

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Tagovi :

Izložba Upoznajte srpsko stradanje

Njujork

Memorijalni centar Srpske

stradanje Srba

Savo Minić

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