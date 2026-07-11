Stevandić: Prikazivanje istine o srpskom stradanju u Njujorku rezultat predanosti Srpske

Svjetska kampanja o srpskom stradanju i istina o tome koja se trenutno može čuti u Njujorku i Londonu je rezultat predanosti Republike Srpske u njenoj promociji, istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

"Možemo da budemo ponosni na sve što smo učinili na tom planu. Međutim, radi toga dobijamo nove osude i prijetnje. Pokušavaju da nas proganjaju, hapse ali ni malo se ne plašimo. Nastavićemo", rekao je Stevandić.

Republika Srpska U Njujorku započela svjetska kampanja Memorijalnog centra o stradanju srpskog naroda

Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju "Upoznajte srpsko stradanje", kojom se prvi prvi put u istoriji u Sjedinjenim Državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda.