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Stevandić: Prikazivanje istine o srpskom stradanju u Njujorku rezultat predanosti Srpske

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 13:50

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Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске
Foto: ATV

Svjetska kampanja o srpskom stradanju i istina o tome koja se trenutno može čuti u Njujorku i Londonu je rezultat predanosti Republike Srpske u njenoj promociji, istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

"Možemo da budemo ponosni na sve što smo učinili na tom planu. Međutim, radi toga dobijamo nove osude i prijetnje. Pokušavaju da nas proganjaju, hapse ali ni malo se ne plašimo. Nastavićemo", rekao je Stevandić.

Кампања Упознајте српско страдање

Republika Srpska

U Njujorku započela svjetska kampanja Memorijalnog centra o stradanju srpskog naroda

Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju "Upoznajte srpsko stradanje", kojom se prvi prvi put u istoriji u Sjedinjenim Državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda.

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Tag :

Nenad Stevandić

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