Tragedija: Umro učesnik Mundijala! Igrao u grupnoj fazi, sad ga pronašli mrtvog...

Fudbalska reprezentacija Južne Afrike je uspjela da pobijedi sve predrasude i analitičare koji su predviđali da će ispasti već u grupi. Oni su se plasirali u nokaut fazu, igrali su dobro protiv Kanade, ali su ispali. Sada je ova reprezentacija saznala i tragičnu vijest, pošto je preminuo fudbaler koji je nastupao za njih na Mundijalu - Džejden Adams.

Ovaj vezista je imao 25 godina, odigrao je sve ti utakmice u grupnoj fazi, a onda u nokaut fazi nije ulazio u igru. Sada je stigla vijest o njegovoj smrti, dok se navodno sumnjiva na samoubistvo.

Priča se da je on patio i od depresije.

On je nastupao u domovini za Mamelodi Saundauns, dok se oglasila Brendin Džonson, njegov mentor.

- Sve je još svježe, porodica ne želi da istupa u javnost. Džejdenov odlazak nas je sve razorio, samo što se vratio sa Svjetskog prvenstva. U četvrtak smo se posljednji put čuli, bio je veoma raspoložen, znao je kakve ga obaveze čekaju, spremao se za njih. Nemam riječi da kažem kako se sad osjećam.

(Telegraf)