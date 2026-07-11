Tragedija: Umro učesnik Mundijala! Igrao u grupnoj fazi, sad ga pronašli mrtvog...

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Fudbalska reprezentacija Južne Afrike je uspjela da pobijedi sve predrasude i analitičare koji su predviđali da će ispasti već u grupi. Oni su se plasirali u nokaut fazu, igrali su dobro protiv Kanade, ali su ispali. Sada je ova reprezentacija saznala i tragičnu vijest, pošto je preminuo fudbaler koji je nastupao za njih na Mundijalu - Džejden Adams.
Ovaj vezista je imao 25 godina, odigrao je sve ti utakmice u grupnoj fazi, a onda u nokaut fazi nije ulazio u igru. Sada je stigla vijest o njegovoj smrti, dok se navodno sumnjiva na samoubistvo.
Priča se da je on patio i od depresije.
On je nastupao u domovini za Mamelodi Saundauns, dok se oglasila Brendin Džonson, njegov mentor.
- Sve je još svježe, porodica ne želi da istupa u javnost. Džejdenov odlazak nas je sve razorio, samo što se vratio sa Svjetskog prvenstva. U četvrtak smo se posljednji put čuli, bio je veoma raspoložen, znao je kakve ga obaveze čekaju, spremao se za njih. Nemam riječi da kažem kako se sad osjećam.
(Telegraf)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Fudbal
2 h0
Fudbal
8 h0
Fudbal
17 h0
Fudbal
17 h0
Najnovije
16
12
16
09
16
09
16
05
15
56
Trenutno na programu