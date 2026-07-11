Netfliks ima veliki problem: Gledaoci odustaju od serija nakon prve sezone

Na Netfliksu su dostupni neki od najvećih hitova u istoriji striminga, od originalnih serija poput Strejndžer Things do adaptacija kao što su Avatar: D Last Airbender i One Pis.

Međutim, servis je poznat i po naglom otkazivanju popularnih serija, što često izaziva nezadovoljstvo među pretplatnicima.

Sada se Netfliks suočava sa još jednim ozbiljnim problemom – onim koji je dijelom sam stvorio.

Novi izvještaj pokazuje da gledanost njegovih serija često značajno opada nakon prve sezone.

Prema podacima koje je objavio Blomberg, razlika u gledanosti između debitantske i druge sezone Netfliksovih originalnih serija postala je zabrinjavajuća.

Druga sezona serije One Pis izgubila je više od 30 odsto publike, dok je gledanost druge sezone serije Bef pala za čak 70 odsto.

Možda najizraženiji primjer slabljenja Netfliksove pozicije jeste Avatar: The Last Airbender, koji je zabilježio pad gledanosti od 60 odsto samo sedam dana nakon premijere.

Problem, međutim, nije nužno u kvalitetu serija, jer su mnoge od njih u drugim sezonama dobile bolje ocjene kritike nego u prvim.

Šta je onda uzrok tolikim padovima gledanosti?

Preduge pauze između sezona

Nakon objave Blombergovog izvještaja, scenarista i reditelj Metju A. Čeri ukazao je na jedan od ključnih problema – višegodišnje pauze između sezona koje, prema njegovom mišljenju, uništavaju interesovanje publike.

Sa tom tvrdnjom nije teško složiti se, posebno ako se uzme u obzir da nove sezone Netfliksovih originalnih serija izlaze sve sporije.

Primjera radi, Bef i One Pispremijerno su prikazani još 2023. godine, što znači da će obožavaoci na nove epizode čekati oko tri godine.

Na produkciju su uticali i brojni spoljni faktori, uključujući štrajkove scenarista i glumaca 2023. godine.

Ipak, Netfliks se sve više oslanja na strpljenje svojih pretplatnika, a čini se da ga oni imaju sve manje.

Duge pauze između sezona mogu promijeniti i način na koji publika doživljava neku seriju.

Odličan primjer za to je Strejndžer Things. Kako se razmak između sezona povećavao, tako je nekada neprikosnoveni hit postajao predmet brojnih rasprava. Dio publike smatrao je da bi serija bolje funkcionisala kao mini-serija, dok su drugi kritikovali preveliko oslanjanje na nostalgiju za osamdesetim godinama.

Produžavanje epizoda na trajanje igranog filma takođe nije naišlo na opšte odobravanje, jer su neki gledaoci smatrali da nije značajno doprinijelo razvoju priče.

Zastarjeli model „binge“ gledanja

Osim dugih produkcijskih pauza, Netfliks se suočava i sa problemom svog najpoznatijeg modela – objavljivanja cijelih sezona odjednom.

Kada je uveden, koncept da publika može odgledati kompletnu sezonu u jednom danu bio je veliki uspjeh. Međutim, navike gledalaca u međuvremenu su se promijenile.

Dio publike danas više cijeni duže trajanje serija i postepeno objavljivanje epizoda, dok Netfliksovi originali najčešće imaju oko osam epizoda po sezoni.

Konkurentski servisi, poput Prime Videoa i Disney+, sve češće se odlučuju za nedjeljno objavljivanje epizoda, čime duže zadržavaju pažnju publike i održavaju razgovor oko svojih serija.

Tamara Fuentes, urednica zabavnog sadržaja u magazinu Kosmopolitan, rekla je za D Vrep da Netfliksu, za razliku od nekih drugih platformi koje su izgradile prepoznatljiv identitet, još uvijek nedostaje jasniji pravac.

„Netfliks je svoj identitet često gradio oko trenutnog hita. Čini se da sada ponovo pokušava da pronađe tu formulu i otkrije šta bi moglo postati sljedeći veliki hit, ali se pritom često ne oslanja na ono za šta je već dokazano da funkcioniše“, navela je ona.

Netfliks mora promijeniti strategiju

Ako želi ponovo da učvrsti vodeću poziciju u striming industriji, Netfliks će morati da preispita i produkcijsku strategiju i način objavljivanja originalnih serija.

Platforma i dalje uspijeva da stvara velike hitove, što pokazuju naslovi poput Kpop Demon Hunters i The Boroughs.

Ipak, sve je jasnije da trenutni model više ne daje iste rezultate kao ranije.

Netflix će morati da se prilagodi promjenama u navikama publike i pronađe ravnotežu između brzog objavljivanja sadržaja, kvaliteta produkcije i dugoročnog zadržavanja gledalaca, prenosi CdM.