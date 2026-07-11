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Novo otkriće ruskih naučnika: Crijevna flora kao saveznik u borbi protiv raka kože

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ATV redakcija
11.07.2026 13:23

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Foto: pexels/Kindel Media

Ruski naučnici otkrili su da se izmjenom crijevne flore kod oboljelih od raka kože može postići efikasnije liječenje bolesti, saopštila je pres-služba Ruskog naučnog fonda (RNF) za Sputnjik.

„Naučnici su utvrdili da za procjenu toga da li će imunoterapija pomoći pacijentu sa melanomom nije dovoljno samo odrediti vrste bakterija koje se nalaze u njegovim crijevima. Ispostavilo se da različiti sojevi u okviru iste vrste mogu i da doprinesu liječenju i da odmognu. Ovo otkriće će omogućiti ljekarima da preciznije predvide efikasnost skupih lijekova protiv raka još prije nego što ih prepišu pacijentima, a u budućnosti i da povećaju šanse za uspješno liječenje prilagođavanjem crevne flore obolelih“, navodi se u saopštenju.

U Fondu su naveli da su naučnici iz Federalnog naučno-kliničkog centra fizičko-hemijske medicine „J. M. Lopuhin“ Federalne mediko-biološke agencije Rusije i Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za onkologiju „N. N. Blohin“ Ministarstva zdravlja Rusije, kako bi došli do ovih zaključaka, prvi put u svijetu sproveli istraživanje crevne mikrobiote kod grupe pacijenata oboljelih od melanoma.

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Istraživanje je obuhvatilo 62 uzorka prikupljena prije početka terapije protiv tumora. Naučnici su izdvojili i analizirali sekvence cjelokupne DNK prisutne u uzorcima. Kako bi dobili preciznije rezultate, u istraživanje su uključili i podatke iz drugih sličnih studija koje su sproveli naučnici iz različitih zemalja. Na taj način, ukupna analiza je obuhvatila 490 uzoraka iz sedam nezavisnih grupa pacijenata, saopštili su u Fondu.

Ksenija Klimina, rukovodilac Laboratorije za genomska istraživanja i računarsku biologiju Federalnog naučno-kliničkog centra fizičko-hemijske medicine, saopštila je, prema saopštenju RNF-a, da informacije o stanju crevnog mikrobioma pacijenata mogu ljekarima poslužiti ne samo za procjenu ishoda liječenja, već i za njegovo unapređenje i prilagođavanje terapije.

Melanom je jedan od najagresivnijih oblika raka kože. Dugo se smatralo da ga je teško liječiti jer brzo metastazira na druge organe i tkiva.

(sputnik srbija)

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