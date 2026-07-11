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Meta ima tajno oružje protiv AI lažnjaka: Rješava problem koji sve muči

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 08:34

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Тик Ток
Foto: pexels/Solen Feyissa

Meta je kreirala novi alat koji prepoznaje nevidljive vodene žigove na AI slikama, čak i ako napravite skrinšot ili ih isječete.

Meta radi na alatu za identifikaciju slika i video-snimaka kreiranih pomoću svog novog modela za generisanje slika, pod nazivom Muse Image.

Kompanija je prikazala rani pregled veb-alata koji može da detektuje nevidljive vodene žigove koje koristi ovaj novi model.

Ovaj sistem vodenog žiga, nazvan Content Seal, ostaje na svom mjestu "čak i kada se slika kropuje, komprimuje, promijeni joj se veličina ili napravi snimak ekrana ", objašnjava Meta u blog objavi. "Prikazujemo ranu verziju alata za detekciju koji vam omogućava da proverite da li slika nosi Content Seal vodeni žig, što pruža početni način koji vam pomaže da bolje razumijete da li je slika napravljena pomoću Meta AI".

Тик Ток

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Čini se da je Content Seal donekle nov pristup za Metu. Verzija koja je dio modela Muse Image je vlasnička, iako je kompanija ranije objavljivala open-source verzije ove tehnologije. Metini novi modeli ne uključuju nikakve vidljive vodene žigove, za razliku od nekih prethodnih verzija Meta AI koje su dodavale mali logo u donji desni ugao.

Za sada su Metine mogućnosti detekcije ograničene na slike koje su kreirane ili izmjenjene pomoću Muse Image-a, iako je kompanija navela da planira da proširi Content Seal vodene žigove i na video-snimke generisane i izmjenjene vještačkom inteligencijom. Meta takođe radi na zasebnom modelu za generisanje videa pod nazivom Muse Video, koji stiže uskoro.

Zanimljivo je da nove mogućnosti detekcije izgleda još uvijek nisu dio same Meta AI aplikacije.

Meta se ranije suočavala sa kritikama zbog načina na koji označava i identifikuje materijale generisane vještačkom inteligencijom u svojim aplikacijama. Odbor za nadzor saopštio je kompaniji ranije ove godine da je zabrinut jer Meta nedosljedno primjenjuje digitalne vodene žigove na AI sadržaj koji su kreirali njeni sopstveni alati.

(b92)

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