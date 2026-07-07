Upaljen alarm u Londonu: Vještačka inteligencija kao oružje za napade

Banka Engleske upalila je crveni alarm i upozorila na nagli porast rizika koje sa sobom donosi vještačka inteligencija (VI), ističući ozbiljne strahove od pucanja berzanskog balona, ali i sve učestalijih, bržih i sofisticiranijih sajber napada.

U svom redovnom Izvještaju o finansijskoj stabilnosti, Banka je naglasila da brzi napredak ove tehnologije direktno ugrožava IT sisteme vodećih banaka i stabilnost finansijskog sistema Velike Britanije. Posebna pomama za akcijama VI kompanija, uključujući i nedavni debi kompanije SpaceX na tržištu, dovela je do toga da procjene vrijednosti na berzama postanu izuzetno naduvane i nestabilne.

Ogroman rast dugova i prijetnja od sloma berze

Prema nalazima iz izvještaja, situacija na tržištu postaje sve rizičnija, a ekonomski stručnjaci upozoravaju na sljedeće faktore:

Zabilježeno je „značajno povećanje“ prakse pozajmljivanja novca gdje se akcije koriste kao kolateral, dok obični štediše masovno ulažu putem berzanskih fondova (ETF-ova).

Sami giganti koji se bave vještačkom inteligencijom enormno su povećali zaduživanje kako bi finansirali ogromna ulaganja u infrastrukturu, iako je rast buduće zarade i dalje „veoma neizvjestan“.

Svaka negativna ponovna procjena ovih izgleda mogla bi momentalno da izazove strmoglav pad cijena akcija, što bi prouzrokovalo katastrofalne lančane posljedice po ekonomiju.

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Banka je izdala oštro upozorenje o potrebi da se zajmodavci hitno zaštite od rizika tzv. „granične vještačke inteligencije“ (frontiere AI) – najnovije vrhunske tehnologije koja dramatično olakšava izvođenje hakerskih udara.

„Nedavni brzi napredak u graničnim mogućnostima vještačke inteligencije povećao je rizike po finansijsku stabilnost vezane za sajber i operativnu otpornost“, saopšteno je, uz napomenu da problem nije u tome što je sajber rizik nov, već u tome što vještačka inteligencija iz korijena mijenja brzinu, obim i samu ekonomiju izvođenja napada, čineći velike poremećaje sistema mnogo vjerovatnijim.

Hipotekarni udari i ublažavanje pravila za banke

Ovi dramatični rizici dolaze u trenutku kada se britanski zajmoprimci već suočavaju sa višim kamatnim stopama i računima za hipoteke kao rezultat sukoba na Bliskom istoku (rata u Iranu) koji je podigao cijene energije i inflaciju. Iako su se tenzije djelimično smirile nakon što su Iran i SAD potpisali sporazum o okončanju sukoba, Banka predviđa da će oko pet miliona korisnika hipoteka vidjeti povećanje mjesečnih rata (u prosjeku za 45 funti) do 2028. godine.

Uz ovaj izvještaj, Banka je paralelno objavila planove za ublažavanje pojedinih rigoroznih pravila iz 2007. godine koja regulišu koliko kapitala zajmodavci moraju držati kao štit od finansijskog šoka. Zahtjevi su smanjeni radi usklađivanja sa globalnim propisima, što će direktno donijeti olakšanje velikim domaćim zajmodavcima kao što su NatWest, Lloyds, Nationwide i Santander UK, prenosi This is Money.