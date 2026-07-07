Otrovni pauk stigao na tlo Evrope: Ugrizom razara kožu i izaziva odumiranje organa

Njegovo porijeklo je iz Južne Amerike, a važi za jednog od najopasnijih u svom rodu, jer njegov toksični ugriz u određenim situacijama može da dovede do ozbiljnih oštećenja tkiva, pa čak i do otkazivanja organa.

Iako vijest zvuči alarmantno, naučnici sa Univerziteta u Portu, koji su potvrdili ovo otkriće, naglašavaju da nema razloga za paniku. Riječ je o prvom zvanično zabilježenom slučaju ove vrste na Iberijskom poluostrvu, a prvi primjerak (mužjak) pronađen je u septembru 2025. godine u samom centru Porta.

Nedugo zatim, u blizini je uočena još jedna jedinka, što je podstaklo istraživače da ispitaju da li se ova vrsta trajno nastanila u regionu ili su u pitanju izolovani slučajevi pristigli transportom robe.

Zašto je ovaj pauk opasan?

Ono što Loxosceles laeta izdvaja od srodnika jeste specifičan enzim u otrovu koji izaziva nekrozu (odumiranje) kože i potkožnog tkiva. U najtežim, ali srećom rijetkim slučajevima, može doći do sistemskih komplikacija koje ugrožavaju unutrašnje organe, poput jetre.

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Ipak, entomolog Hoze Manuel Groso-Silva umiruje građane objašnjavajući da je rizik po stanovništvo minimalan. Naime, ovi paukovi nisu agresivni i po prirodi izbjegavaju kontakt sa ljudima. Do ugriza najčešće dolazi potpuno slučajno, ukoliko se pauk sakrije u obuću ili odjeću, pa ga čovek nehotice pritisne uz tijelo.

Sličnost sa domaćim vrstama

Zanimljivo je da ovaj "došljak" fizički veoma podsjeća na svog evropskog rođaka (Loxosceles rufescens), koji je na našem kontinentu prisutan decenijama. Oba su braon boje i preferiraju mračna, skrivena mesta, pa ih je bez stručnog pregleda gotovo nemoguće razlikovati.

Portugal nije jedina evropska zemlja koja se suočila sa ovom vrstom. Sličan slučaj zabilježen je i u Njemačkoj, u podrumu Univerziteta u Tibingenu. Naučnici su uvjereni da ovi paukovi stižu u Evropu putem međunarodnog transporta robe iz Južne Amerike. S obzirom na intenzitet globalne trgovine, očekuje se da će ovakvi susreti sa egzotičnim vrstama postati sve češća pojava u budućnosti, prenosi Mondo.