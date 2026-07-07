Poznato kada počinje isplata junskih penzija

Sutra počinje isplata junskih penzija za korisnike tog prava u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i inostranstvu, u iznosu od 180 miliona KM, saopštilo je Ministarstvo finansija Republike Srpske.

"Rebalansom Budžeta Republike Srpske za 2026. godinu za penzije je obezbijeđeno ukupno 2.198.033.700 KM u ovoj godini, što je 232 miliona više u odnosu na godinu ranije", navodi se u saopštenju.

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Kako se navodi u saopštenju, Vlada Republike Srpske nastavlja da vodi računa o poboljšanju materijalnih uslova i standarda najstarije populacije, u skladu sa njihovim potrebama i budžetskim mogućnostima.