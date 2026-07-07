"Smirenje da bude temelj života"

Sveti Jovan Krstitelj je primjer smirenja, koje je jedini istinski put i treba da bude temelj hrišćanskog života, poručio je Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije koji je danas, povodom praznika rođenja ovog svetitelja, služio liturgiju u istoimenom hramu na Petlovom Brdu u Beogradu.

"Sveti Jovan Krstitelj je govorio: `Ja treba da se umanjujem, a On da raste`. To je primer smirenja. Tek onda kada se umanjuje naše `ja` - u nama raste Gospod Isus Hristos. Kada Hristos postane središte čovekovog života - sve dobija svoj pravi smisao, dok gordost i egoizam čoveka lišavaju mira, radosti i istinske lepote života", rekao je patrijarh srpski.

Patrijarh Porfirije poručio je da se ljudi trebaju radovati zato što su zajedno, što hodaju putem pokajanja, smirenja i radosti, kako bi se u njima sve više umnožavao Hristos, a sve manje ego, prenosi TV "Hram".

"Učinimo smirenje temeljom svoga života", rekao je srpski patrijarh.

Njegova svetost je naglasio da je najveći blagoslov što se hrišćani sabiraju na svetoj liturgiji i time potvrđuju da su jedno tijelo u Hristu.

"Najveći dar je da u radosti gledamo lica jedni drugih jer smo pozvani da budemo jedno sa Bogom i jedni sa drugima", poručio je patrijarh Porfirije i dodao da svaki čovjek svoje darove treba da posveti Bogu i stavi u službu svojih bližnjih.

Govoreći o prazniku, Njegova svetost je ukazao da su rođenja Gospoda Isusa Hrista, Presvete Bogorodice i Svetog Jovana Krstitelja neodvojivo povezana.

"Bog deluje iznad zakona prirode. Gde Bog hoće, tu se pobeđuje prirodni poredak, a Božija dela su uvek veća od ljudske logike i ograničenog razuma", rekao je patrijarh srpski.

Starješina hrama, protojerej Predrag Todorović zahvalio je patrijarhu za posjetu u ime bratstva i vjernog naroda i darovao ikonu Presvete Bogorodice Velikoposne, rad žičkih monahinja.

Srpska pravoslavna crkva /SPC/ i vjernici danas proslavljaju praznik Rođenje Svetog Jovana Preteče - Ivanjdan, jedan od tri velika praznika posvećena svetitelju za čije ime se vezuje krštenje Isusa Hrista na rijeci Jordan i početak hrišćanske propovijedi, prenosi Srna