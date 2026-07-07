Mnogi prave ovu grešku: Evo kako da izbjegnete zadržavanje na aerodromu

Nepravilno spakovani proizvodi mogu usporiti kontrolu i produžiti vrijeme čekanja na terminalu.

Sve tečnosti, gelovi i aerosoli koje putnici nose sa sobom u kabinu aviona moraju se nalaziti u jednoj providnoj kesi koja se može zatvoriti. Kesa ne sme biti veća od 20 puta 20 centimetara, a njen ukupni kapacitet ograničen je na jedan litar.

Svako pojedinačno pakovanje tečnosti mora imati najviše 100 mililitara, bez obzira na to koliko se sadržaja trenutno nalazi u bočici. Zbog toga se putnicima preporučuje da koriste ambalažu sa jasno naznačenom zapreminom kako bi izbjegli probleme tokom pregleda.

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"Podsjetnik za ljetnju sezonu: tečnosti u ručnom prtljagu. Ako nosite tečnosti, gelove ili kozmetiku u ručnom prtljagu, obavezno ih spakujte u providnu kesu koja se može zatvoriti (20x20 cm). Kesa ne smije biti veća od 1 litra po putniku. Svaka tečnost, gel ili aerosol mora biti u pakovanju do 100 ml", navodi se u obavještenju na zvaničnom Instagram profilu aeodroma, prenosi 92 Putovanja.

"Važno: kesu je potrebno izvaditi iz ručnog prtljaga prilikom bezbjednosne kontrole i posebno je staviti na traku za skeniranje, zato je držite pri ruci, a ne duboko u koferu. Koristite originalna pakovanja sa jasno naznačenom zapreminom, tako izbjegavate nepotrebna pitanja na kontroli", dodaje se.