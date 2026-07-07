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Odbačena odluka Bećirovića i Komšića: Usvojen veto Cvijanovićeve

Autor:

Stevan Lulić
07.07.2026 13:47

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Foto: ATV

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa.

Veto je podržalo 59 poslanika, dok je dvoje bilo protiv.

Takođe, usvojeni su i Zaključci u vezi Prijedloga odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske po kojoj je Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske.

Za usvajanje zaključaka glasalo je 60 poslanika, a dvoje je glasalo protiv.

Podsjećamo, Denis Bećirović i Željko Komšić preglasali su srpskog člana Predsjedništva na 30. redovnoj sjednici održanoj 29. juna i na taj način pokušali imenovati članove Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

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Tagovi :

Vitalni nacionalni interes

Željka Cvijanović

Narodna skupština Republike Srpske

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