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Nakon 30 godina Nermin Nikšić neće biti kandidat na zborima

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 09:06

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Након 30 година Нермин Никшић неће бити кандидат на зборима

Predsjednik SDP-a i aktuelni premijer FBiH Nermin Nikšić se neće kandidovati na predstojećim Opštim izborima u BiH.

Do samog kraja procesa sastavljanja izbornih lista trajale su interne diskusije o tome da li će Nikšić voditi listu SDP-a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kao i prije četiri godine, piše "Kliks".

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Ipak, na kraju je donesena odluka da Nikšić neće biti kandidat, što će biti prvi put od 1996. godine, odnosno od prvih Opštih izbora nakon kraja rata u BiH, da aktuelni predsjednik SDP-a neće biti kandidat na izborima.

Od 2000. do 2014. godine je Nikšić bio kandidat SDP-a za Predstavnički dom Parlamenta FBiH, a 2018. i 2022. godine bio je kandidat za državni parlament.

Odluka da ne bude na jednoj od izbornih lista SDP-a sugeriše da će Nikšić, kao što je i nekoliko puta najavljivao u prošlosti, vjerovatno ići u penziju nakon kraja svog mandata.

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Ipak, vrijedi istaći da je moguće da Nikšić, ako SDP bude učestvovao u vlasti na nekom nivou, dobije izvršnu funkciju, kao što se desilo nakon što nije izabran u državni parlament prije četiri godine.

Takođe, moguće je i da Nikšić bude kandidat za Dom naroda PS BiH, ali i da na tu poziciju bude imenovan.

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Tagovi :

Nermin Nikšić

SDP

Izbori 2026

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