Srpčanin prevezen na UKC: Težak sudar motora i traktora

Srpčanin B.V. teško je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 21:40 sati desila na putu Srbac - Nova Topola.

Do nesreće je došlo kada se B.V, vozeći motocikl, sudario s traktorom, kojim je upravljao njegov sugrađanin Z.Đ.

Zbog težine povreda motociklista je prevezen na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske (UKC) u Banjaluci.

Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice Srbac koji su utvrdili da je na motociklu i traktoru nastupila materijalna šteta", saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.