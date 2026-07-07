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Srpčanin prevezen na UKC: Težak sudar motora i traktora

Autor:

Stevan Lulić
07.07.2026 09:47

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Српчанин превезен на УКЦ: Тежак судар мотора и трактора
Foto: ATV

Srpčanin B.V. teško je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 21:40 sati desila na putu Srbac - Nova Topola.

Do nesreće je došlo kada se B.V, vozeći motocikl, sudario s traktorom, kojim je upravljao njegov sugrađanin Z.Đ.

Zbog težine povreda motociklista je prevezen na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske (UKC) u Banjaluci.

Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice Srbac koji su utvrdili da je na motociklu i traktoru nastupila materijalna šteta", saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Srbac

udes

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