Đoko Ekvator u restoranu "pojeo" poslovni prostor vrijedan 156.000 KM

Đorđe Davidović, vlasnik kompanije Ekvator nad kojom je pokrenut stečaj, pojeo je u restoranu „Vrbas“ u Banjaluci jedan poslovni prostor u vrijednosti od 156.000 KM.

Restoran „Vrbas“ u stečajnom postupku je prijavio potraživanja u iznosu od 167.760 KM na ime ugostiteljskih usluga koje je u ovom restoranu koristio vlasnik ove kompanije u stečaju, poznat kao Đoko Ekvator.

Đoko Ekvator je dio duga riješio kompenzacijom tako što je dao saglasnost da se na restoran „Vrbas“ uknjiži poslovni prostor u „Lameli 2“ u Novom Boriku u vrijednosti od 156.000 KM. Glavni dug preostao nakon kompenzacije iznosi 11.760 KM i u potpunosti je priznat od strane stečajnog upravnika, piše Kapital.

– Ukupno potraživanje glavnog duga iznosi 11.760 KM, a povjerilac restoran ‘Vrbas’ ne potražuje zakonske zatezne kamate – navodi se u zahtjevu za prijavu potraživanja koji je Okružnom privrednom sudu u Banjaluci podnio advokat restorana „Vrbas“ Danijel Milošević.

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Uz ovaj zahtjev u čijem posjedu je CAPITAL, dostavljeni su i računi iz pomenutog restorana iz kojih se vidi da je kompaniji „Ekvator“ gotovo svakodnevno fakturisano nekoliko stotina maraka konzumirane hrane i pića. Drugim riječima, dok su prevareni kupci čekali svoje stanove, Đoko Ekvator se svakodnevno častio uz obilje ića i pića.

Podsjećamo, Okružni privredni sud u Banjaluci je krajem oktobra 2024. godine otvorio stečaj nad kompanijom „Ekvator“ koje se bavilo izgradnjom stanova.

Prijedlog je podnijelo preduzeće „Standard Prva“ iz Bijeljine, a koje je od Investiciono – razvojne banke Republike Srpske otkupilo potraživanja „Ekvatora“, odnosno dug koji vlasnik preduzeća nije vratio.

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Pored toga, Osnovni sud u Banjaluci nedavno je potvrdio optužnicu protiv Davidovića zbog krivičnog djela prevare. On se tereti da je kao direktor „Ekvatora“ organizovao prodaju stanova u kompleksu „Novi Borik” koje nikada nije završio.

Od 2016. do 2024. godine je doveo u zabludu veliki broj kupaca, lažno im prikazujući da će nekretnine biti izgrađene u ugovorenim rokovima.

Kupci su novac uglavnom davali u gotovini na blagajni preduzeća „Ekvator“, ali te uplate, kao ni sami kupci, nisu evidentirani u poslovnim knjigama.

Davidović je izbjegavao sklapanje ugovora u obaveznoj notarskoj formi kako bi prikrio tragove novca kojim je potom raspolagao u gotovini za neutvrđene namjene.