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Stiže nevrijeme! Poznato koje će krajeve zahvatiti

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 18:06

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Foto: Guillaume Boulanger/Pexels

U većem dijelu zemlje uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom, u pojedinim krajevima moguće i nevrijeme, navode na Fejsbuk stranici BH Meteo.

Više nestabilnosti uz nešto češću pojavu padavina u zapadnim, centralnim, istočnim krajevima Bosne, te u sjevernim dijelovima Hercegovine.

U zapadnim i centralnim krajevima Bosne lokalno može biti grmljavinskog nevremena danas poslijepodne uz led, veću količinu kiše za kratko vrijeme i jak vjetar.

U većem dijelu zemlje uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom, u pojedinim krajevima moguće i nevrijeme.

Više nestabilnosti uz nešto češću pojavu padavina u zapadnim, centralnim, istočnim krajevima Bosne, te u sjevernim dijelovima Hercegovine, objavljeno je na Fejsbuk stranici BH meteo.

Sutra manje nestabilno, uglavnom suvo i pretežno sunčano. Poslijepodne samo rijetko gd‌je moguća pojava kratkotrajnog pljuska usljed razvoja oblačnosti.

U srijedu ponovo više nestabilnosti, nestabilno će biti u većem dijelu zemlje, uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom, ali i uz mogućnost za lokalno nevrijeme.

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