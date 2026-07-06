Stiže nevrijeme! Poznato koje će krajeve zahvatiti

U većem dijelu zemlje uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom, u pojedinim krajevima moguće i nevrijeme, navode na Fejsbuk stranici BH Meteo.

Više nestabilnosti uz nešto češću pojavu padavina u zapadnim, centralnim, istočnim krajevima Bosne, te u sjevernim dijelovima Hercegovine.

U zapadnim i centralnim krajevima Bosne lokalno može biti grmljavinskog nevremena danas poslijepodne uz led, veću količinu kiše za kratko vrijeme i jak vjetar.

U većem dijelu zemlje uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom, u pojedinim krajevima moguće i nevrijeme.

Više nestabilnosti uz nešto češću pojavu padavina u zapadnim, centralnim, istočnim krajevima Bosne, te u sjevernim dijelovima Hercegovine, objavljeno je na Fejsbuk stranici BH meteo.

Sutra manje nestabilno, uglavnom suvo i pretežno sunčano. Poslijepodne samo rijetko gd‌je moguća pojava kratkotrajnog pljuska usljed razvoja oblačnosti.

U srijedu ponovo više nestabilnosti, nestabilno će biti u većem dijelu zemlje, uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom, ali i uz mogućnost za lokalno nevrijeme.