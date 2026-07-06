Stiže nevrijeme! Poznato koje će krajeve zahvatiti

Autor:ATV redakcija
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U većem dijelu zemlje uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom, u pojedinim krajevima moguće i nevrijeme, navode na Fejsbuk stranici BH Meteo.
Više nestabilnosti uz nešto češću pojavu padavina u zapadnim, centralnim, istočnim krajevima Bosne, te u sjevernim dijelovima Hercegovine.
U zapadnim i centralnim krajevima Bosne lokalno može biti grmljavinskog nevremena danas poslijepodne uz led, veću količinu kiše za kratko vrijeme i jak vjetar.
U većem dijelu zemlje uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom, u pojedinim krajevima moguće i nevrijeme.
Više nestabilnosti uz nešto češću pojavu padavina u zapadnim, centralnim, istočnim krajevima Bosne, te u sjevernim dijelovima Hercegovine, objavljeno je na Fejsbuk stranici BH meteo.
Sutra manje nestabilno, uglavnom suvo i pretežno sunčano. Poslijepodne samo rijetko gdje moguća pojava kratkotrajnog pljuska usljed razvoja oblačnosti.
U srijedu ponovo više nestabilnosti, nestabilno će biti u većem dijelu zemlje, uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom, ali i uz mogućnost za lokalno nevrijeme.
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