Kiša gasi požar kod Drvara

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Stanje na požarištu u selu Kamenica kod Drvara danas je bolje jer je počela da pada kiša, rekla je Srni načelnik opštine Drvar Dušica Runić.
Runićeva je rekla da je kiša počela da pada u poslijepodnevnim časovima.
- Nadamo se da će do jutra požar biti potpuno ugašen - rekla je Runićeva.
Ona je naglasila da su vatrogasne ekipe, ekipe Civilne zaštite i radnici šumarstva i dalje na terenu i da prate situaciju.
Požar na ovoj lokaciji izbio je prije četiri dana i zahvatio minirano područje, što je otežavalo gašenje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
19
29
19
25
19
21
19
20
19
19
Trenutno na programu