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Zabranjen uvoz dječijih igračaka u BiH iz Kine

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 16:08

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кинеске играчке сквиши
Foto: YouTube/printscreen

Federalna sanitarna inspekcija na graničnom prelazu na aerodromu Sarajevo zabranila je uvoz 7.200 komada d‌ječijih igračaka "Dampling skviši" (Dumpling Squishy) porijeklom iz Kine, jer ne posjeduju potrebnu dokumentaciju, saopšteno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Kontrolom je utvrđeno da pristigla pošiljka ne sadrži deklaraciju iz koje se može utvrditi naziv i puna adresa proizvođača, naziv i sjedište uvoznika, te da nije snabd‌jevena ispravom proizvođača da na osnovu laboratorijskih ispitivanja odgovara propisima o zdravstvenoj ispravnosti.

Uvoz kontrolisane pošiljke je zabranjen, te je naređeno njeno vraćanje pošiljaocu, odnosno uništavanje na propisan način u slučaju da vraćanje nije moguće.

Radi pojačanog nadzora i sprečavanja pokušaja uvoza upućeno je upozorenje o neusklađenosti proizvoda svim graničnim prelazima unutar Sektora granične inspekcije FBiH, kao i Inspektoratu Republike Srpske, navodi se u saopštenju, prenosi Srna

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Tagovi :

kineske igračke

Dampling skviši

zabranjen uvoz

Sarajevo

Bosna i Hercegovina

dječije igračke

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