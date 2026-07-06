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Zabrinjavajuća smrtnost opasnog virusa: Novi soj stigao u Evropu

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 17:14

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Здравствени радник шета Евангелистичким медицинским центром у Бунији, источном Конгу, у петак, 3. јула 2026. године, гдје је заказана клиничка испитивања еболе.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dirole Lotsima Dieudonne

Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo nastavlja da odnosi živote alarmantnom brzinom. Prema najnovijim podacima koje su objavile zdravstvene vlasti te zemlje, broj potvrđenih slučajeva porastao je na 1.561, dok je od posljedica bolesti preminulo 506 osoba, što je zabrinjavajuće veliki procenat smrtnosti - čak 32,4 odsto.

Vlasti navode da se virus i dalje intenzivno širi u istočnim dijelovima zemlje, prije svega u provincijama Ituri, Sjeverni Kivu i Južni Kivu, gdje zdravstveni sistemi rade pod ogromnim pritiskom. Prema posljednjim podacima, 254 pacijenta su se oporavila, dok se 628 obolelih nalazi na bolničkom lečenju ili u izolaciji. Zabilježena su i 354 sumnjiva slučaja, među kojima je prijavljeno 110 smrtnih ishoda.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) ocjenjuje da je riječ o jednoj od najozbiljnijih epidemija ebole posljednjih godina. Poseban problem predstavlja činjenica da je uzročnik Bundibugjo soj virusa ebole, za koji trenutno ne postoji odobrena vakcina, zbog čega se stručnjaci oslanjaju na eksperimentalne terapije i intenzivne mjere suzbijanja zaraze.

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Dodatnu zabrinutost izaziva širenje bolesti van granica Konga. U susednoj Ugandi potvrđeni su slučajevi povezani sa epidemijom, dok je jedan zaraženi ljekar, koji se vratio iz Konga, registrovan i u Francuskoj. Zbog toga je SZO ovu epidemiju proglasila vanrednim događajem od međunarodnog značaja i upozorila da postoji visok rizik od daljeg regionalnog širenja virusa.

(telegraf)

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ebola

Ebola virus

Kongo

SZO

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